كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| Mosi ..آلة محمولة لصنع الشاي متاحة للدعم على كيك ستارتر

متابعة-سنيار: Mosi وعاء يسمح لك بتحضير الشاي المفضل لديك وشربه أثناء التنقل خارج المنزل.

“موسي تي” هو جهاز متعدد الحواس في براءة اختراع يسمح لك بتناول فنجان الشاي المثالي في أي مكان، ساخنا أو باردا وِفق تفضيلاتك وذوقك.

Mosi مصنوع من Tritan ™، الذي يتميز بمظهر الزجاج، كما أنه قاسي بدرجة تكفي لتحمل درجات الحرارة القصوى.

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يحاكي شكل المعبرة فنجان الشاي، ويشمل ثقوبًا صغيرة تسمح لك بتجربة “التحسس الكيميائي” – مما يعني أنه يمكنك شم وتذوق الشاي في نفس الوقت، مما يعزز نكهة كل رشفة.

“Mosi Tea” متاح للدعم عبر Kickstarter، وقد تمكنت من الحصول على أكثر من 150،000 دولار بفضل أكثر من 2500 من المؤيدين، ومن المتوقع أن تتم عمليات التسليم في جميع أنحاء العالم خلال ديسمبر 2019.