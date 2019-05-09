شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على المزايا الجديدة لمساعد جوجل الشخصى.. أصبح أسرع 10 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل خلال مؤتمرها للمطورين أمس عن الجيل الجديد من مساعدها الشخصى Google Assistant، والذى يعد 10 مرات أسرع، وليس هذا فقط، إذ يمكن الآن لمساعد جوجل الرقمى الجديد تنفيذ إجراءات أعمق وأكثر تعقيدًا بناءً على الأوامر الصوتية.

وتشمل هذه الأوامر حجز السيارات، والتحقق من الطقس، وحجز تذاكر السينما وأكثر من ذلك بكثير، إذ قالت الشركة بمنشور عبر مدونتها: "عند تشغيله على الجهاز، يمكن لمساعد الجيل التالى معالجة طلباتك وفهمها أثناء إعدادها، وتقديم الإجابات بسرعة تصل إلى 10 مرات، كما يمكنك القيام بمهام متعددة عبر التطبيقات - لذلك يمكنك إنشاء دعوة للتقويم والبحث عن صورة ومشاركتها مع الأصدقاء، أو إملاء بريد إلكترونى أسرع من أى وقت مضى، ومع استمرار المحادثة، يمكنك تقديم عدة طلبات متتالية دون الحاجة إلى قول "مرحبًا يا Google" فى كل مرة ".

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وأوضحت الشركة أنه فى الأشهر القادمة، سيكون المساعد قادرًا على فهم أفضل للإشارات إلى كل هذه من خلال المراجع الشخصية، كما ستكون قادرًا على طلب أشياء أكثر طبيعية مثل "ما هو الطقس فى منزل أمى فى نهاية هذا الأسبوع؟" أو "ذكّرنى بطلب الزهور قبل أسبوع من عيد ميلاد أختي".

ويمكنك دائمًا التحكم فى معلوماتك الشخصية، جنبا إلى جنب إضافة أو تعديل أو إزالة التفاصيل من علامة التبويب "أنت" فى إعدادات المساعد فى أى وقت، فكل ما عليك سوى قول "توقف" لإيقاف تشغيل المنبه الخاص بك.