شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حلقات غريبة حول الشمس بكندا تثير مخاوف بشأن وجود الكائنات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ سكان جزيرة مانتولين في كندا بغروب شمس مذهل، الذى بدت فيه حلقات الضوء تغلف الشمس، ونشرت كريستين ماكنوتون، الخبيرة الاستراتيجية الرقمية، صوراً للمشهد المذهل على موقع تويتر - وقد لفتت صورها اهتمام المؤمنين بنظرية الكائنات الفضائية.

ورجح سكوت وارينج مدير قاعدة بيانات إي تي، أن تلك الحلقات حدثت نتيجة الزيادة في الطاقة حول بحيرة الجزيرة فى تلك المنطقة، وأوضح عبر موقعه أن ذلك حدث بسبب فقدان قنابل ذرية حية في البحيرة ولكن إذ لم يتم رؤية هذه الحلقات من مناطق أخرى فلن تكون قنبلة ذرية من الحرب العالمية الثانية ".

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وأضاف وارينج: "يمكن أن يكون هناك جسم غامض هائل خارج من تلك البحيرة محمل بالكثير من الطاقة ومجبر على البقاء داخل البحيرة وإنتظار غروب الشمس للخروج بسلام ليطير بعيداً في الظلام ".

وفسر موقع Earthsky.org هذا بأنه من المرجح أن تكون هالات شمسية مصنوعة بالغيوم وهذه الهالات محملة ببلورات ثلجية صغيرة، ويحدث هذا بسبب انكسار أو تقسيم الضوء أوعكس الضوء وبريقه داخل بلورات الثلج.