انت الان تتابع تفاصيل خبر احذروا أعواد القطن لهذه الأسباب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 11:49 مساءً - واجه المسعفون البريطانيون حالة نادرة أصابتهم بالحيرة عندما وصلوا لمساعدة رجل فقد وعيه لسبب غامض.

وعانى المريض من النوبات والصداع العنيف (دون أي تحذير مسبق)، وكان ينسى أسماء الأشخاص، قبل أن يفقد وعيه.

وبعد نقله إلى المستشفى أُرسل سريعاً لإجراء فحص الدماغ الذي حلّ اللغز، حيث اكتشف الأطباء وجود خرّاجين مليئين بالقيح على بطانة دماغه.

الأطباء عثروا على قطعة من برعم القطن في عمق الأذن اليسرى؛ ما أدى إلى التهاب الأذن الخارجية، وهو التهاب بكتيري يبدأ في قناة الأذن، قبل أن يزحف إلى الجمجمة ويتغذى على العظام.

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ولم يكن الرجل، الذي فُصّلت حالته في مجلة "BMJ Case Reports"، يعرف الوقت الذي ظل برعم القطن يسكن في أذنه، لكنه قال إنه عانى من الألم على مدار السنوات الخمس الماضية.

واستخرج الأطباء البرعم من أذن المريض تحت التخدير، وتعافى بالكامل بعد علاجه مدة 8 أسابيع بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد.

وقال مختصون إن بإمكان أعواد القطن أن تتسبب بمجموعة من المشكلات؛ ومن ذلك الالتهابات، وطنين الأذن، وثقب طبلة الأذن.

وكذلك فقدان شمع الأذن الذي يقوم بوظيفة الفلترة، حيث يمنع وصول الغبار والأوساخ إلى داخل الأذن، ويصد الماء ويقتل البكتيريا بسبب طبيعته الحمضية.

وينصح الخبراء باستخدام قطرات بيكربونات الصوديوم لحلّ الشمع المتراكم مرة واحدة أو مرتين يومياً، ثم مرة أسبوعياً، وأيضاً استخدام قطرات زيت الزيتون الدافئ.