شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من تقنية تجميد الجثث لغزو الفضاء.. طرق عمالقة التكنولوجيا فى البحث عن الخلود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت الكثير من مشاهد الخيال العلمى لواقع ملموس مع تقدم التكنولوجيا، فقد أقدم عمالقة التكنولوجيا على إثبات وجهات نظرهم فى إمكانية الحياة لمدة أطول وإيجاد سبل وعوالم أخرى، وتمثلت خطواتهم المهمة إلى الآن فى طريق البحث عن الخلود، فى عمليات نقل الدم الشاب وتجميد الجثث على أمل إيجاد طريقة لإعادتها للحياة وغزو الفضاء وغيرها من الأمور، ولكن على الرغم من أن هذه الطرق قد تؤدي إلى مساندتك لسنوات، إلا أنها لن تساعدك فعليًا على كسب سنوات إضافية من الحياة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أبرز هذه المشاهد التكنولوجية المهمة اشتملت على:



نقل الدم

1. عمليات نقل دم الشباب

احتل بيتر ثيل، المؤسس المشارك لشركة باى بال "PayPal" الرائدة فى مجال الدفع الإلكترونى، العناوين الرئيسية في السنوات الأخيرة بسبب اهتمامه بنقل الدماء من الشباب، فإن الإجراء ينطوي على الأصحاء الشباب الذين يتبرعون بالدم للمستفيدين الأكبر سناً.

في حين أظهرت التجارب على الفئران أن الدم الأصغر سنا ينشط الفئران الأكبر سنا، إلا أنه تم إجراء القليل من التجارب على الإنسان.

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ومن الجانب الطبى، فوفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، فإن الإجراء ليس له فوائد سريرية مثبتة، بل إنه قد يكون ضارًا، وعلى الرغم من ذلك ، تقدم العديد من العيادات الآن الخدمة - بتكلفة. تتراوح في الأسعار من 6000 جنيه إسترليني إلى 215000 جنيه إسترليني!

2. تقنية حفظ الجسم بالتبريد Cryonics فكرة تجميد شخص ما على أمل إنعاشه شغلت بيتر ثيل مرة أخرى، والذى أبدى اهتمامًا بالإجراءات المعروفة باسم cryonics، وفي هذا الإجراء، يتم تجميد رأس الإنسان أو جسمه بالكامل وتخزينه في حاوية كبيرة، على أمل إعادة الحياة فى المستقبل.

وعلى الرغم من ذلك، يختار العديد من الأشخاص الإجراء، والذي يكلف ما يصل إلى 152000 جنيه إسترليني.



الحفظ بالتبريد

3. تحول دماغك لمحتويات رقمية يأمل الملياردير والمبرمج الأمريكى سام التمان، في تحميل محتويات الدماغ على "cloud" للمساعدة على العيش إلى الأبد، على الأقل في شكل رقمي، وتعمل العديد من الشركات على هذا النوع من التكنولوجيا.

كما قال راي كورزويل ، مدير الهندسة في جوجل: "سنصبح غير بيولوجيين بالحد الذي يهيمن فيه الجزء غير البيولوجي، ولم يعد الجزء البيولوجي مهمًا بعد الآن"، أى أن الجسم لم يعد هو ما يحمل من أنت بل أن هناك أجهزة رقمية سيمكنك أن تعيش عليها للأبد.



4. تأمين نهاية العالم 4. تأمين نهاية العالم كشف ستيف هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة reddit، علنًا عن خطط "تأمين نهاية العالم" ، التي تتضمن تخزين الأسلحة والطعام وحتى العملات الذهبية في حالة وقوع سيناريو كارثى، وهناك ما يصل إلى 50٪ من أصحاب المليارات في وادي السيليكون لديهم شكل من أشكال تأمين نهاية العالم.