شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل: الخصوصية ليست رفاهية ولا يجب دفع رسوم للحصول عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر الرئيس التنفيذى لشركة جوجل "ساندر بيتشاى" فى ديسمبر الماضى، بأن شركته يمكنها "أن تفعل ما هو أفضل" فى مساعدة المستخدمين على فهم كيفية حماية خصوصيتهم فى عالم التكنولوجيا.

وقال بيتشاى لأعضاء الكونجرس أثناء الرد على عدد من المخاوف المتعلقة بالخصوصية، فى مقال رأى نُشر يوم الأربعاء فى صحيفة نيويورك تايمز، "نريد تبسيط الأمر"، وسلط الضوء على بعض الجهود التى اتخذتها شركته لتبسيط فهم الخصوصية على المستخدمين، واصفًا إياها بأنها "واحدة من أهم الموضوعات فى عصرنا".

ووفقا لما جاء على موقع cnet الأمريكى، اعترف المدير التنفيذى لشركة جوجل بأن الوصول إلى بيانات المستخدمين يجعل خدمات جوجل تعمل بشكل أفضل، لكن يجب على المستخدمين - جميع المستخدمين - أن يتوقعوا حماية خصوصيتهم دون الاضطرار إلى دفع رسوم إضافية مقابل هذا الامتياز.



رئيس جوجل

وأضاف :"لا يمكن أن تكون الخصوصية سلعة فاخرة تُقدم فقط للأشخاص الذين يمكنهم شراء منتجات وخدمات متميزة، ويجب أن تكون الخصوصية متاحة للجميع على قدم المساواة."

وتأتى مقالة "بيتشاى" وسط اضطرابات فى مجتمع التكنولوجيا حول كيفية استخدام بيانات المستهلكين وبيعها وحمايتها، وواجهت جوجل أسئلة حول جمع بيانات موقع المستخدم، وعيوب أدت للكشف عن بيانات ملايين حسابات مستخدمى خدمة + Google.

Advertisements

ولمحاولة الإجابة على بعض هذه الأسئلة، أوضح "بيتشاى" كيف تستخدم جوجل البيانات مجهولة المصدر لجعل منتجاتها أكثر فائدة، وقال أيضًا إن الإعلانات المستهدفة المقدمة للمستخدمين تعتمد على أنشطة مثل نتائج البحث السابقة وليس البيانات الشخصية الموجودة فى تطبيقات مثل Gmail أو Docs.

وأثناء مراجعة بعض أدوات حماية الخصوصية التى قدمتها جوجل على مر السنين، قام Pichai بتدوين الميزات الجديدة التى أدخلتها الشركة فى الأسبوع الماضي، بما فى ذلك عناصر التحكم فى الحذف التلقائى والمصادقة ثنائية للهواتف التى تعمل بنظام أندرويد.

بالإضافة إلى توضيح العمل الذى تقوم به الشركة فى مجال الذكاء الاصطناعى لحماية خصوصية المستخدمين، وخصوصًا من خلال ميزة تدعى "التعليم الموحد" والتى تدرس وتتعلم من البيانات الموجودة على جهازك ولكنها ترسل فقط الخلاصة للمطورين.

وفى الختام، طرح "بيتشاى" موضوعًا حساسًا فى مجتمع التكنولوجيا متعلق بالتشريع، خاصة بعد أن أبدى أعضاء الكونجرس اهتمامهم بالتحرك صوب قانون اتحادى يحكم خصوصية المستهلك، وقال بيتشاى إن جوجل تدعم اعتماد تشريع خصوصية مماثل للائحة العامة لحماية البيانات فى الاتحاد الأوروبي.