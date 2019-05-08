حصة أندرويد باي تتجاوز 10% من السوق وأوريو الأكثر انتشارًا

أظهرت أحدث الأرقام الدورية لنظام التشغيل أندرويد من شركة جوجل أن الإصدار الأحدث الذي يحمل الاسم الرمزي “باي” Pie تمكن من زيادة حصته في السوق خلال الأشهر الماضية، إذ ارتفعت نسبته إلى أكثر من 10% لأول مرة منذ إطلاقه قبل 9 أشهر.

وتأتي أرقام جوجل الجديدة بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها Google I/O 2019، وبعد غياب دام أكثر من 6 أشهر. كما تأتي في وقت أعلنت فيه الشركة عن وجود أكثر من 2.5 مليار جهاز يعمل بنظام أندرويد في جميع أرجاء العالم.

وبحسب الأرقام التي أصدرتها جوجل في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فلم تكن حصة أندرويد 9 باي تجاوزت 0.1%، أما الآن فقد بلغت النسبة 10.4%. وما يزال إصدار أندرويد 8 أوريو الأكثر انتشارًا بنسبة 28.3%، بعد أن تمكن خلال الأشهر الماضية من زيادة حصته بنسبة 6.8%.

وفي المركز الثاني، يأتي إصدار أندرويد 7 نوجا بنسبة 19.2% بعد انخفاض حصته بنسبة 9.9%. كما انخفضت حصة إصدار 6 مارشميلو بنسبة 4.4% إلى 16.9%. وكذا انخفضت حصة إصدار أندرويد 5 لوليبوب بنسبة 3.4% إلى 14.5%.

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وفيما يتعلق بالإصدارات الأقدم، مثل: أندرويد 4.4 كيت كات، فقد انخفضت حصته إلى 6.9%، كما انخفضت حصة أندرويد 4 جيلي بين إلى 3%.

يُشار إلى أن إصداري أندرويد نوجا وأندرويد أوريو السابقين استغرقا كلاهما نحو 10 أشهر لتجاوز حصة 10% من السوق، ولكن يبدو أن إصدار أندرويد باي كان أفضل أداءً، إذ تجاوز النسبة بعد نحو 8 أشهر.

ولا تشمل هذه الإحصائية إلا الأجهزة التي قامت بزيارة متجر التطبيقات جوجل بلاي خلال مدة أسبوع انتهت في 7 أيار/ مايو الجاري. ويُشار إلى أن لوحة قياس نظام أندرويد تستخدم البيانات التي تُجمع من متجر تطبيق جوجل بلاي، الأمر الذي يتطلب الإصدار 2.3 وما فوق من نظام أندرويد. وهذا يعني أن الأجهزة التي تعمل بالإصدارات القديمة غير مضمنة، كما أن الأجهزة التي لا تحتوي على جوجل بلاي مثبتًا، مثل العديد من هواتف أندرويد والأجهزة اللوحية في الصين.