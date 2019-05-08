مسؤولة في فيسبوك تجتمع مع المشرعين الأمريكيين لمناقشة…

قال مسؤولون في فيسبوك إن مديرة العمليات في الشركة (شيريل ساندبرج) التقت يوم الثلاثاء مع المشرعين الأمريكيين؛ لمناقشة التشريعات الكفيلة بحماية مستخدمي الشبكة الاجتماعية. ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تلوح فيه في الأفق تسوية بمليارات الدولارات بين الشركة والحكومة الأمريكية؛ بسبب انتهاكات خصوصية المستخدم.

ووفقًا للمتحدثة باسم فيسبوك، فإن الاجتماعات كان مخططًا لها منذ مدة طويلة، ولم تكن لمناقشة التقارير، التي تفيد بأن فيسبوك تعتزم قريبًا تسوية قضية رفعتها ضدها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، بشأن ثغرات في الخصوصية.

وأكد ممثلون عن أعضاء مجلس الشيوخ أن ساندبرج التقت برئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ (روجر ويكر)، وهو من الحزب الجمهوري، كما التقت بالسناتور الديمقراطي (مارك وارنر)، وكان من المتوقع أن تجتمع مع السناتور الجمهوري (جيري موران) في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

يُشار إلى أن موران وويكر هما من بين أعضاء مجلس الشيوخ الستة، في مجموعة العمل المخصصة لصياغة مشروع قانون يهدف إلى وضع معايير للخصوصية على الإنترنت للمستهلكين. وتحقق لجنة التجارة الفيدرالية في مزاعم مفادها أن فيسبوك فشلت في الالتزام بقرار الموافقة لعام 2011، الذي يفرض عليها حماية خصوصية المستخدمين.

وتُتهم أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم بأنها شاركت – على نحو غير لائق – معلومات تخص 87 مليونًا من مستخدميها مع شركة الاستشارات السياسية البريطانية “كامبردج أناليتيكا” Cambridge Analytica. وقد قالت فيسبوك الشهر الماضي: إن التسوية قد تترواح بين 3 مليارات و5 مليارات دولار أمريكي.

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وكانت صحيفة سياسية أمريكية قد أفادت يوم الأربعاء الماضي بأن شركة فيسبوك، وهيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية تجريان مفاوضات بشأن تسوية ممكنة، قد تطالب الشركة بإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الخصوصية، واتخاذ خطوات أخرى لحماية المستخدمين.

ونقلت صحيفة “بوليتيكو” Politico عن مصدرها أن الخطوات ستشمل تعيين مسؤول خصوصية معتمد من الحكومة الفيدرالية، على أعلى مستوى في فيسبوك، وإنشاء لجنة مراقبة للخصوصية، قد تشمل أعضاء مجلس إدارة فيسبوك. وذكر التقرير أيضًا أن مارك زوكربيرج – رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لفيسبوك – سوف يتولى دور “موظف مراقبة الامتثال المعين”، الذي سيكون المسؤول عن تنفيذ سياسات الخصوصية للشركة.

وفي خطاب موجه إلى لجنة التجارة الفيدرالية، أخبر السناتور (ريتشارد بلومنتال)، وهو ديموقراطي، والسناتور (وجوش هاولي)، وهو جمهوري، اللجنة أن العقوبة المدنية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار لا تساوي شيئًا بالنسبة للشركة، وقد تعد “صفقة لفيسبوك”، وحثُّوا اللجنة على تحميل المسؤولية لكبار المسؤولين في الشركة، ومن المحتمل أن يكون زوكربيرج من بينهم.