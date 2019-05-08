تقرير: فيسبوك تختار لندن لبناء ميزة مدفوعات واتساب

تخطط شركة فيسبوك لاستخدام العاصمة البريطانية لندن كمحور رئيسي لتطوير ميزة واتساب الجديدة للدفع عبر الهاتف المحمول WhatsApp Pay، وذلك وفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز، وتم تأكيده من قبل متحدث باسم الشركة.

ومن المفترض تعيين ما يقرب من مئة شخص من مهندسي البرمجيات في لندن للتركيز على خدمة المدفوعات الرقمية من واتساب، على أن يتم توظيف عدد من موظفي العمليات في مقر فيسبوك الأوروبي بمدينة دبلن الأيرلندية.

ويعني ذلك أن فريق واتساب الصغير نسبيًا البالغ عدده 400 شخص على مستوى العالم سيزداد بنسبة 25 في المئة تقريبًا.

ونقلت الصحيفة عن ماثيو إيديما Matthew Idema، الرئيس التنفيذي للعمليات في واتساب، قوله: “نحن حريصون على العمل مع بعض أفضل الخبراء التقنيين والتشغيليين في كل من لندن ودبلن لنقل واتساب إلى العقد الثاني”.

وأضاف أن واتساب هي خدمة عالمية، وأن هذه الفرق ستساعد في توفير ميزة مدفوعات واتساب وغيرها من الميزات لمستخدمي المنصة في كل مكان.

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وكانت شركة فيسبوك قد استحوذت على منصة واتساب للتراسل الفوري في عام 2014 ضمن صفقة بلغت قيمتها 19 مليار دولار، ويحاول المدير التنفيذي، مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، منذ ذلك الحين التفكير في كيفية الحصول على عوائد مادية من خلال المنصة.

وقد توفر ميزة المدفوعات الجديدة إيرادات محتملة لفيسبوك، إذ تضم منصة التراسل 1.5 مليار مستخدم على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من 300 مليون مستخدم في الهند، لكنها لا تتمتع بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة كما هو الحال في دول مثل المملكة المتحدة، والهند.

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وقال مارك خلال فعاليات مؤتمر فيسبوك السنوي للمطورين Facebook F8 الأسبوع الماضي: إن الشركة تعتزم إطلاق ميزة مدفوعات واتساب المحمولة في العديد من البلدان خلال عام 2019، وذلك بعد إجراء تجارب أولية في الهند.

وأضاف زوكربيرج “عندما أنظر إلى كل الطرق المختلفة التي يتفاعل بها الناس، فإنني أعتقد أن ميزة المدفوعات هي واحدة من المجالات التي لدينا فرصة لجعلها أسهل بكثير، وهذا من بين أهم الأشياء التي يمكننا القيام بها هنا”، في إشارة إلى مدفوعات واتساب.

ويعتقد مارك أن عملية إرسال الأموال إلى شخص ما يجب أن تكون بسهولة إرسال الصورة، لذلك فإن فيسبوك تختبر ميزة WhatsApp Pay في الهند مع حوالي مليون شخص أرسلوا الأموال إلى بعضهم البعض بطريقة بسيطة وآمنة.

وأصبحت لندن على مدى السنوات القليلة الماضية واحدة من مراكز التكنولوجيا المالية الرائدة في العالم، وتقدر قيمة عدد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في المدينة بأكثر من مليار دولار، بما في ذلك TransferWise، و Revolut، و Monzo، و Funding Circle.

ولا شك أن منصة التراسل تتطلع إلى الاستفادة من المواهب الموجودة في المدينة، وقالت الشركة: إن كبار المهندسين من فريق مؤسسي واتساب جاءوا إلى لندن في نهاية عام 2018 لتوظيف الموظفين.

وأعلن مارك زوكربيرج في 24 أبريل أن الشركة تعمل بنشاط لإطلاق WhatsApp Pay في الهند، وقال: “لدينا الآن اختبار نجريه في الهند لتطبيق واتساب، ونأمل أن نطلقه في عدة بلدان أخرى في مرحلة ما، لكنني لا أريد وضع إطار زمني لذلك”.

واختارت فيسبوك لندن كمحور لمدفوعات واتساب لأن المدينة تجذب أشخاصًا من دول يُستخدم فيها التطبيق على نطاق واسع، مثل الهند، وتهدف التعيينات الجديدة، بالإضافة لميزة المدفوعات، إلى تطوير منتجات تعمل على تحسين الأمان والحد من البريد العشوائي على التطبيق.