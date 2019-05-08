إبسون تعلن عن نظارة جديدة للواقع المعزز مع منفذ USB-C

أعلنت شركة “إبسون” Epson اليوم الأربعاء عن إطلاق نظارة جديدة من سلسلة نظارات الواقع المعزز التابعة لها، “موفريو” Moverio، وهي تمتاز بأنها تأتي مع سلك “يو إس بي سي” USB-C يسمح بوصلها بالهواتف الذكية، والحواسيب الشخصية مباشرةً.

وقالت الشركة اليابانية في بيان صحفي: “توفر نظارات Moverio BT-30C الذكية تجربة استخدام شاشة كبيرة، وعالية الدقة، قادرة على إسقاط الصورة في خط رؤية مرتديها”.

وأضافت إبسون أن نظارة Moverio BT-30C تَستخدم منفذ USB-C على نحو يسمح للمستخدمين بوصلها بهواتف أندرويد، أو حواسيب ويندوز الشخصية، حيث يمكنهم الوصول إلى مجموعة متنوعة من المحتوى، بما في ذلك: التطبيقات الترفيهية، وألعاب الفيديو، وغير ذلك من تطبيقات الواقع المعزز.

يُشار إلى أن Moverio BT-30C ليست الأولى بين نظارات الواقع المعزز التي تنتجها إبسون، إذ أطلقت الشركة في عام 2011 أول نظارة باسم Moverio BT-100، أي قبل أن تطلق جوجل نظارة “جوجل جلاس” Google Glass، وقبل أن تطلق مايكروسوفت نظارة “هولولنز” HoloLens.

ويعد منفذ USB-C ميزةً في نظارة Moverio BT-30C الجديدة، التي تزن 95 جرامًا، لأن الإصدار السابق لم يكن قادرًا على العمل إلا بوجود صندوق صغير يعمل وسيطًا بين النظارة والأجهزة الأخرى. وقبل ذلك كانت النظارة تأتي مع وحدة تحكم مرفقة بالنظارة، يمكن تخزين التطبيقات عليها.

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وتوفر النظارة، التي تأتي مع شاشة OLED بدقة 720p، مجال رؤية قدره 23 درجة. وهي تسمح بتحميل ثلاثة تطبيقات على ثلاث شاشات، مع إمكانية التبديل بينها بتدوير الرأس.

هذا؛ وتعتزم إبسون طرح نظارة Moverio BT-30C للبيع اعتبارًا من شهر حزيران/ يونيو المقبل بسعر 499 دولارًا أمريكيًا.