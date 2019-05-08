إنستاجرام تحارب المحتوى المضاد للُّقاحات

تخطط منصة إنستاجرام لاستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل السيطرة على المعلومات المضللة ضد اللقاحات، وذلك عن طريق الإشارة إلى المحتوى المضلل من خلال نوافذ تحذير منبثقة مشابهة لتلك التي تستخدمها للمحتوى المتعلق بإيذاء النفس، بحيث تظهر النافذة عند البحث عن مصطلحات معاكسة.

وتتجه إنستاجرام إلى طرح الطريقة الجديدة من أجل منع انتشار المعلومات الخاطئة حول اللقاحات، لكن الميزة ما تزال قيد التطوير، ولم يتمكن فريق السلامة في إنستاجرام من تحديد تاريخ الإطلاق.

وتعرض المنصة حاليًا تنبيهًا منبثقًا عندما يبحث الأشخاص عن هاشتاجات أو مصطلحات متعلقة بإيذاء الذات أو الانتحار، وتتضمن تلك النافذة المنبثقة رسالة مع تحذير ورابط لمصادر تتعلق بالدعم النفسي.

ويعد من غير الواضح بعد ما الذي ستشير إليه النافذة المنبثقة فيما يتعلق بالمعلومات الخاطئة المضادة للقاحات أو الموارد الخارجية التي قد تتضمنها.

وأثارت موجة من تفشي مرض الحصبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة مخاوف بشأن المعلومات الخاطئة عن اللقاحات، خاصة عبر الإنترنت، مما دفع منصة يوتيوب إلى اتخاذ إجراءات صارمة في شهر فبراير ضد مقاطع الفيديو المضادة للقاحات، بما في ذلك إزالتها وحرمانها من العوائد المادية.

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وأزالت أمازون بعد فترة وجيزة أفلامًا وثائقية مضادة للقاحات من تطبيق بث الفيديو خاصتها Prime، وقالت فيسبوك في الشهر الماضي: إنها ستحرم المجموعات والصفحات المضادة للقاحات من الإعلانات، مع استهدافها لإعلانات، مثل “الجدل حول اللقاحات”.

وجاء ذلك في أعقاب تصاعد الضغط على شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك يوتيوب وفيسبوك، لإزالة المحتوى من المجموعات التي تدعو إلى مقاطعة اللقاحات، وامتدت تغييرات فيسبوك إلى إنستاجرام، والتي تحظر حاليًا بعض الهاشتاجات المرتبطة بالمعلومات الخاطئة.

وقال خبراء الصحة العامة: إن الادعاءات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن اللقاحات تسبب التوحد وغيرها من الأمراض قد أخافت الآباء وجعلتهم يرفضون إعطاء اللقاحات لأطفالهم، مما أدى إلى تفشي بعض الأمراض المعدية، مثل الحصبة.

يذكر أن إنستاجرام لا تخطط لحظر الحسابات أو محو المنشورات المضادة للقاحات أو التي تناقش اللقاحات، لكن الخطة تتمثل في الحد من الانتشار المتعمد للمعلومات الخاطئة مع تسليط الضوء على معلومات دقيقة عن اللقاحات.