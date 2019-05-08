انطلقت بالأمس فعاليات مؤتمر جوجل السنوي للمطورين Google I/O 2019؛ والذي أقيم في مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقد بدأ المؤتمر كالمعتاد بجلسة افتتاحية تركز على ما يهم المستخدم؛ حيث أعلنت جوجل عن كل جديد لديها فيما يخص الأجهزة، ونظام التشغيل أندرويد، والخدمات، والتطبيقات، بالإضافة إلى جهودها في تطوير الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي.

والآن وبعد أن اختُتِمت الجلسة الافتتاحية، يمكننا تأكيد صحة بعض الشائعات، والتسريبات التي ظهرت على مدار الأشهر القليلة الماضية، وهي أن: هاتفي Pixel 3a، و Pixel 3a XL أصبحا حقيقة، وكذلك شاشة Nest Hub Max الذكية، كما أن هناك بعض التحديثات التي ستصل قريبًا إلى مساعد جوجل الصوتي.

قال ساندر بيتشاي Sundar Pichai؛ المدير التنفيذي لجوجل في منشور على المدونة: “لم تتغير مهمتنا المتمثلة في جعل المعلومات متاحة للجميع ومفيدة على مدار الواحد وعشرين عامًا الماضية، ولكن نهجنا تطور بمرور الوقت، فلم تعد جوجل مجرد محرك بحث يساعدك فقط في العثور على إجابات، ولكن اليوم؛ تساعدك منتجات جوجل أيضًا على إنجاز المهام بسرعة، سواء كنت تحاول إيجاد الكلمات الصحيحة باستخدام ميزة Smart Compose في جيميل، أو أسرع وسيلة للعودة إلى المنزل باستخدام تطبيق الخرائط”.

وأضاف: “ببساطة؛ تتمثل رؤيتنا في جعل جوجل أكثر فائدة للجميع، بغض النظر عن هويتك، أو مكان إقامتك، أو ما تأمل في تحقيقه، وعندما نقول إنها مفيدة نعني تزويدك بالأدوات اللازمة لزيادة معرفتك، ونجاحك، وتحسين صحتك، ومستوى سعادتك”.

فيما يلي أهم ما أعلنت عنه جوجل خلال مؤتمر I/O 2019:

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1- هاتفا Pixel 3a و Pixel 3a XL:

أعلنت جوجل رسميًا عن هاتفي Pixel 3a و Pixel 3a XL، وهما النسخة المنخفضة التكلفة من هواتف Pixel 3 و Pixel 3 XL، التي أطلقتها جوجل العام الماضي.

يدعم الهاتفان ميزات الكاميرا القوية التي اشتهرت بها سلسلة هواتف Pixel، وتشمل: ميزة Night Sight، وSuper Res Zoom لالتقاط صور احترافية في ظروف الإضاءة المنخفضة، وميزة Motion Auto Focus، وتقنية +HDR. كما يأتي الهاتفان مع منفذ السماعات التقليدي 3.5 مم، الذي تخلت عنه جوجل في سلسلة هواتف Pixel 3.

ولكن ما الذي تخلت عنه جوجل لتخفيض السعر للنصف؟ لا تدعم الهواتف الجديدة عدة ميزات مثل: مقاومة المياه، والشحن اللاسلكي، ومن حيث المواصفات الداخلية يعمل الهاتفان بمعالج Snapdragon 670 بدلًا من معالج Snapdragon 845 الموجود في هواتف Pixel 3، كما قللت مساحة التخزين الداخلية لتصبح 64 جيجابايت – غير قابلة للزيادة – بينما تقدم جوجل للمستخدمين سعة تخزينية غير محدودة للصور، ومقاطع الفيديو بجودة عالية، مع صور جوجل على السحابة.

يتوافر هاتفا Pixel 3a و Pixel 3a XL، بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأبيض، والأرجواني، وبسعر يبدأ من 399 دولارًا لهاتف Pixel 3a، الذي يأتي بشاشة 5.6 بوصات، وبسعر 479 دولارًا لهاتف Pixel 3a XL، الذي يحمل شاشة 6 بوصات. وسيبدأ بيعهما الآن في الولايات المتحدة، و 13 دولة أخرى.

2- Nest Hub Max شاشة ذكية مزودة بكاميرا:

أعلنت جوجل إعادة تسمية سلسلة أجهزة Google Home لتحمل اسم Google Nest، كما أعلنت عن منتج جديد في السلسلة، وهو جهاز Nest Hub Max بسعر 229 دولارًا.

الجهاز عبارة عن مزيج من كاميرا Nest، وGoogle Home Hub، وGoogle Home Max، حيث يوفر كاميرا أمنية، وشاشة ذكية، ومكبرات صوت في أداة واحدة.

الشيء الأكثر إثارة للاهتمام في الجهاز الجديد؛ هو أنه على عكس أجهزة Home Hub، أصبح لديه كاميرا مدمجة الآن. يمكن للكاميرا إجراء التعرف على الوجه لإظهار نتائج مخصصة بين أفراد عائلتك، وقد صرحت جوجل أن المعالجة تتم دون اتصال بالإنترنت، لذلك ليس هناك مخاوف حول الخصوصية، حيث لن تُنقل بيانات الوجه عبر الويب. وسيُطرح جهاز Nest Hub Max للبيع في وقت لاحق هذا الصيف.

3- نظام أندرويد Q:

أعلنت جوجل أن نظام التشغيل أندرويد وصل إلى الإصدار العاشر، ويعمل الآن على أكثر من 2.5 مليار جهاز نشط، وقد ركزت على 4 محاور رئيسية في إصدار أندرويد Q، وهي: الابتكار، والأمن، والخصوصية، والرفاهية الرقمية.

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يمكنك الآن تنزيل الإصدار التجريبي من نظام أندرويد Q، والذي يوفر ميزة الوضع المظلم Dark Theme على مستوى النظام كله، والتي ستساهم في زيادة عمر البطارية.

بعد إصدار ميزات الرفاهية الرقمية التي تحمل اسم Digital Wellbeing العام الماضي في نظام أندرويد 9 باي، أضافت لها جوجل ميزة جديدة تُسمى Focus Mode، والتي تتيح لك تحديد تطبيقات معينة تريد تجنب استخدامها خلال فترة زمنية وتعطيلها فقط، وستتمكن العائلات أيضًا من ربط الحسابات بين أولياء الأمور والأطفال قريبًا، بحيث يمكن للوالدين تعيين قيود على التطبيقات التي يستخدمها أطفالهم معظم الوقت.

كما سيبدأ النظام أيضًا في تقديم الرد الذكي في تطبيقات المراسلة الخارجية، حيث سيقدم لك إجراءات مقترحة مثل: فتح خرائط جوجل عندما يرى رسالة حول تنقلات أو عنوان.

4- ميزة Live Caption لجميع مقاطع الفيديو:

تقدم جوجل ميزة Live Caption لجميع مقاطع الفيديو، فعندما تشاهد مقطع فيديو، سواء كان مدرجًا في الكاميرا، أو على تطبيق، أو على الويب، أو حتى محادثات الفيديو، يمكن لجوجل قريبًا البدء في إضافة نصوص تصف ما يقال مباشرة.

تقول جوجل: “إنها صممت هذا للأشخاص الذين يعانون من الصمم، أو الذين يعانون من ضعف السمع، لكن بعض الأشخاص الأصحاء قد يستخدمون ذلك أيضًا عندما يشاهدون مقاطع الفيديو في الأماكن العامة، ويريدون إبقاء مستوى الصوت منخفضًا، أو أثناء اتصالهم”.

5- مشروع Mainline لتحديثات أندرويد:

يهدف مشروع Mainline إلى إتاحة الحصول على تحديثات أندرويد بشكل أسرع، وابتداءً من الإصدار العاشر لنظام التشغيل Android Q، ستصدر جوجل تحديثات نظام التشغيل مباشرةً من خلال متجر جوجل بلاي، بدلاً من الانتظار لحين قيام شركات تصنيع الهواتف بذلك.

حاليًا؛ هناك عملية تستغرق وقتًا طويلًا بين إصدار جوجل لتحديثات الأمان، وبين إرسال الشركة المصنعة للهاتف – مثل: سامسونج، أو إل جي، أو هواوي – هذه التحديثات إلى أجهزتها، ولا يمكن لجوجل تقديم كل التحديثات من خلال هذه الميزة، ولكن يمكنها تقديم تحديثات تصحيح الأخطاء الصغيرة، أو تحسينات الأمان المحتمل ظهورها في ذلك الوقت.

6- إتاحة وضع التصفح الخفي في خرائط جوجل:

كجزء من جهود جوجل لمحاولة تقليل تتبع التطبيقات لموقعك الجغرافي، ستحصل خرائط جوجل قريبًا على وضع التصفح الخفي Incognito mode، وسيكون هذا الخيار متاحًا لكل من إصدار الويب والتطبيق، ويأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من إعلان الشركة أنها ستسمح للمستخدمين بحذف سجل المواقع الجغرافية، وأنشطة الويب، والتطبيقات القديمة تلقائيًا، خلال فترات زمنية تتراوح بين 3 و 18 شهرًا.

7- مزايا جديدة في Google Lens:

عملت شركة جوجل على تطوير خدمة Google Lens لتجمع بين الكاميرا التي أصبحت أهم شيء في الهواتف الذكية، وبين تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على النصوص والأجسام؛ لتمكينك من التعرف على العالم المحيط بك بواسطة الكاميرا فقط.

حصلت Google Lens على بعض التحديثات خلال العام الماضي، مثل: ميزة مطابقة الأشياء التي تمدك بمعلومات حول العناصر المشابه للعنصر الذي تبحث عنه، وميزة التحديد الذكي للنص، ولكن هذا العام تقول جوجل إن Lens يمكنها البحث عن الأطباق الأكثر شيوعًا من خلال توجيه كاميرا الهاتف نحو قائمة الطعام في المطعم، وستظهر لك أيضًا كيف يبدو الطبق قبل الطلب.

يمكنك أيضًا توجيه الكاميرا إلى الإيصال لتشغيل الآلة الحاسبة على هاتفك، أو تسجيل الدخول بلغة أجنبية للاستماع إلى ترجمة النص إلى كلام مباشرة للغتك الأصلية. ويمكن أن يؤدي توجيه Google Lens إلى المجلات التي اشتركت معها جوجل لتقديم عرض مباشر للصور، مثل: تصفح وصفة طعام في مجلة Bon Appétit.

8- مساعد جوجل أكثر ذكاءً:

أعلنت جوجل عن بعض الميزات الجديدة القادمة لمساعدها الصوتي، والتي من شأنها أن تجعله أكثر ذكاءً بشكل عام، مثل: مساعدة المستخدمين في الرد على الرسائل، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، حتى سطور المواضيع، وإدراج الصور في الرسائل، أو الحصول على الاتجاهات لمكان مخصص مثل: منزل الأم، باستخدام صوتك فقط. وستتمكن قريبًا من إيقاف مساعد جوجل عن التحدث أو إيقاف المنبه ببساطة عن طريق قول “إيقاف Stop” بدلاً من البدء بقول العبارة التقليدية “أهلًا جوجل Hey Google”.

تقول جوجل: “إن الإصدار الجديد من المساعد الصوتي سوف يعالج الطلبات بما يصل إلى 10 مرات أسرع من الإصدار الحالي”، وذلك لأن جوجل قامت بتقليص نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة للاستماع إلى الكلام وتفسيره، مما يجعلها صغيرة بما يكفي لتشغيلها مباشرة على الجهاز، بدلاً من الاضطرار إلى إرسال البيانات إلى الخوادم البعيدة للمعالجة.