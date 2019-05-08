كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحدث إصدارات Sharp من الهواتف الذكية المميزة يأتي اليوم في هاتف Aquos R3 الذي يدعم معدل تحديث 120Hz في الشاشة مع نتوء مزدوج ورقاقة معالج Snapdragon 855.
تقدم شركة شارب هاتف Aquos R3 بتصميم مميز بنتوء مزدوج للمرة الأولى في الهواتف الذكية، حيث يضم شاشة Pro IGZO بحجم 6.2 إنش وبدقة عرض 3120 في 1440 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ويدعم تقنية HDR10.
ويضم النتوء الأول في أعلى الشاشة مستشعر بدقة 16.3 ميجا بيكسل، بينما يأتي النتوء الثاني إلى أسفل الشاشة ليضم مستشعر البصمة وزر التشغيل في الهاتف.
كما يضم هاتف Aquos R3 إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية مع مستشعر 12.2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7 وبزاوية عرض 78 درجة، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 20 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 وزاوية عرض 125 درجة، كما تضم الكاميرة تقنيات الذكاء الإصطناعي التي تدعم Live Story، وLive Shutter.
أيضاً يدعم هاتف Aquos R3 رقاقة معالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ويأتي بسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يعمل بنظام تشغيل Android Pie.
هاتف Aquos R3 يضم بطارية بقدرة 3200 mAh، كما يأتي مع شاحن Qi لاسلكي بقدرة 11W، أيضاً من المقرر أن تعلن Sharp لاحقاً عن موعد توفر هاتف Aquos R3 في الأسواق ومستوى سعر الهاتف.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Sharp تعلن رسمياً عن هاتف Aquos R3 الذي يدعم معدل تحديث 120Hz ويأتي بنتوء مزدوج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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