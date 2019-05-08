تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات كاملة لهاتفي Realme X وX Lite قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة نشرت عبر TENAA عن مواصفات كاملة لهاتفي Realme X وX Lite مع صور تكشف عن تصميم الهاتفين قبل الإعلان الرسمي.

تستعد شركة Realme للإعلان الرسمي عن هاتفي Realme X وX Lite في 15 من مايو، واليوم رصدت مواصفات وصور جديدة للإصدارات المرتقبة نشرت عبر TENAA.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن يأتي هاتف Realme X في النموذج رقم RMX1901 مع شاشة مميزة بحجم 6.5 إنش مع جودة عرض FHD بلس، كما يأتي دون النتوء العلوي في الشاشة ويضم بطارية بقدرة 3680 mAh، كما يأتي بمعالج Snapdragon 710 ثماني الأنوية بسرعة 2.2 GHz مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

وتأتي الكاميرة الخلفية بتصميم مزدوج مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل ومستشعر ثانوي 5 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية المنبثقة بمستشعر 16 ميجا بيكسل.

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من جانب أخر يأتي هاتف Realme X Lite برقم RMX1851 الذي أطلق في الهند خلال الشهر الماضي بعنوان Realme 3 Pro، حيث يتميز بشاشة 6.3 إنش، مميزة بجودة عرض FHD بلس، كما يضم كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر 16 و5 ميجا بيكسل، كما يضم كاميرة أمامية بمستشعر 25 ميجا بيكسل.

ويتوفر الهاتف بسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، مع إختيارين في الذاكرة العشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، ورقاقة معالج Snapdragon 710 ثماني الأنوية بسرعة 2.2 GHz، وأيضاً نظام تشغيل Android Pie، مع بطارية بقدرة 3960 mAh.

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