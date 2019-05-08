انت الان تتابع تفاصيل خبر لعبة وطنية في الصين بعد إيقاف "PUBG" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 09:51 مساءً - سحبت شركة الإنترنت الصينية العملاقة "تينسنت هولدينغز"، اليوم الأربعاء، نسختها التجريبية من لعبة "PUBG"، بعد رفض الجهات الأمنية في الصين منحها الموافقات اللازمة.

وقررت الشركة، وفق موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، استبدال لعبة فيديو وطنية بـ"PUBG"، لتكون أكثر تماشياً مع وجهات النظر الاشتراكية في البلاد.

يشار إلى أن 70 مليون صيني يعلبون "PUBG"، وفق إحصائيات لشركة الخدمات المصرفية "الاستثمارية تشاينا رينيسانس".

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وهذا كان سيحقق أرباحاً لـ"تينست" بقيمة تتراوح بين 1.18 مليار دولار، و 1.48 مليار دولار، بفعل شراء التطبيق الخاص بالشركة.

وتقول السلطات الصينية إن اللعبة عنيفة ومسببة للإدمان، حيث وصفت صحيفة الشعب اليومية التي تصدرها الدولة لعبة "تينسنت" بأنها السم الذي ينشر الطاقة السلبية.

وكانت "PUBG Corporation"، وهي شركة تابعة لشركة "Krafton" لألعاب الفيديو الكورية الجنوبية، قد طورت اللعبة، في حين حصلت "تينسنت" على ترخيص لنشرها في الصين.