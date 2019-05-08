شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شيريل ساندبرج تلتقى بمشرعين أمريكيين لمناقشة تنظيم الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة التواصل الاجتماعى العملاقة فيس بوك أمس الثلاثاء أن شيريل ساندبرج، مديرة العمليات بالشركة، عادت إلى واشنطن للتحدث مع المشرعين الأمريكيين حول التنظيم المحتمل لشركات التكنولوجيا.

وتأتى اجتماعات ساندبرج فى الوقت الذى يتفاوض فيه فيس بوك على تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية FTC بشأن حوادث الخصوصية المزعومة لعملاق التكنولوجيا، وقد تقوم FTC بفرض غرامة على فيس بوك تصل إلى 5 مليارات دولار.

ووفقا لموقع cnet الأمريكى، حث عضوان فى مجلس الشيوخ يوم الاثنين لجنة التجارة الفيدرالية على مساءلة المديرين التنفيذيين لفيس بوك عن أخطاء الخصوصية التى ارتكبتها الشركة.



مديرة عمليات فيس بوك

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وقال متحدث باسم فيس بوك إن الاجتماعات كانت مخططة منذ فترة طويلة وليست مرتبطة بالتحقيق الذى أجرته FTC، وتجتمع ساندبرج أيضًا مع مجموعات الحقوق المدنية، على الرغم من أن فيس بوك لم يذكر أى منها.

وأشار تقرير من بلومبرج إلى أن ساندبرج كانت تجتمع مع أعضاء مجلس الشيوخ، وشمل ذلك السناتور روجر ويكر، جمهورى من ميسيسيبى ورئيس لجنة التجارة فى مجلس الشيوخ، وذلك للحديث عن لوائح الخصوصية الفيدرالية المحتملة.

يذكر أن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بدأت بالتحقيق مع موقع Facebook بعد أن تم الكشف عن أن شركة الاستشارات السياسية البريطانية Cambridge Analytica قد حصدت بيانات تصل إلى 87 مليون مستخدم دون إذن منهم.