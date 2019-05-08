شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يستغلون طفل الأمير هارى لسرقة مستخدمى فيس بوك.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستغل المحتالون الضجة المحيطة بالطفل الجديد للأمير هارى والدوقة ميجان ماركل لاستهداف مستخدمى فيس بوك، إذ ينتشر رابط على موقع فيس بوك يحمل عنوان "لقطات حصرية للمولود الجديد"، على غرار شيء قد يشاركه أحد أصدقائك.

ولكن إذا ضغطت على الرابط، فسيتم إخبارك أنك بحاجة إلى تحديث "مشغل الفيديو" من أجل المتابعة، وإذا اخترت تنزيل الملف، فسينتهى بك المطاف إلى تنزيل فيروس يهدد نظامك ويفحص جهاز الكمبيوتر الخاص بك، للحصول على معلومات خاصة مثل تفاصيل الحساب المصرفى وأرقام بطاقات الائتمان.

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وفقا لموقع "ميرور" البريطانى، يقوم بعد ذلك بمشاركة هذا المنشور المزيف لأصدقائك على فيس بوك، مما يسمح للمخادعين بالإيقاع بالمزيد من الأشخاص الأبرياء.

وقال بول بيشوف، محامى الخصوصية فى Comparitech.com : "تحديثات مشغل الفيديو المزيفة هى من بين أكثر أنواع الإعلانات الضارة انتشارًا، وتستغل هذه الخدعة على وجه الخصوص، زيادة ثقة الناس فى أصدقائهم على فيس بوك حتى يتمكنوا من الضغط، وتثبيت تحديث مزيف، وحتى لو كنت تثق بأصدقائك على Facebook ، يجب عليك دائمًا التعامل مع الروابط غير المرغوب فيها بالشك، لأنك لا تعرف أبدًا متى تم اختراق حساب شخص ما، وإذا رأيت عملية احتيال كهذه على فيس بوك، فعليك الإبلاغ عنها على الفور حتى يتمكن المشرفون من إزالتها من الموقع."