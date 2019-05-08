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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البحث عن إرتفاع نسبة هواتف وأجهزة الأندوريد التي تعمل بنظام تسغيل Android 9 إلى أكثر من نسبة 10%، حيث تم دفع تحديث Android 9 Pie لأجهزة وهواتف الأندوريد بآداء أسرع من الإصدار السابق.
جاء الإصدار الثابت من Android Oreo في أغسطس من عام 2017، إلا أن نسبة أجهزة وهواتف الأندوريد التي قامت بالتحديث إلى Android Oreo وصلت إلى نسبة 10% في يوليو من عام 2018، أي أن نظام التشغيل إستغرق الكثير من الوقت ليحقق هذه النسبة.
بينما أطلق نظام تشغيل Android 9 Pie في أغسطس من عام 2018 ومن ثم تخطى نسبة 10 % في وقت أقصر مقارنة تحديث Android Oreo، من جانب أخر يشغل نظام تشغيل Android Oreo نسبة 28% من هواتف وأجهزة الأندوريد الآن.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جوجل تؤكد على أن نسبة هواتف الأندوريد التي تعمل بنظام Android 9 تتخطى 10% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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