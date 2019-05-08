تكنولوجيا: هواوي تعلن عن هاتف P smart Z بتصميم منبثق للكاميرة الأمامية وسعر 280 يورو

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحدث إصدارات العملاق الصيني هواوي P smart Z ينطلق رسمياً اليوم بكاميرة أمامية منبثقة، مع شاشة بحجم 6.59 إنش، حيث يأتي لأسواق إيطاليا بسعر 280 يورو.
يأتي إصدار هواوي الجديد من الهواتف المتوسطة P smart Z بشاشة LCD مميزة بحجم 6.59 إنش، وتصميم يختفي فيه النتوء العلوي للشاشة، ليضم الهاتف كاميرة أمامية منبثقة.
ويضم هاتف P smart Z مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية للهاتف، كما يتميز الهاتف بتصميم مزدوج من الخلفية يحاكي تصميم هواتف Pixel، وتأتي الكاميرة الخلفية للهاتف بتصميم مزدوج مع مستشعر رئيسي 16 ميجا بيكسل ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل يدعم عمق التصوير.
ويضم التصميم المنبثق للكاميرة مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية، كما تتميز الكاميرة المنبثقة بآلية فتح سريعة لا تستغرق أكثر من ثانية واحدة لتنزلق من الهاتف، على أن تدعم آلية فتح الكاميرة المستخدم حتى 100000 مرة من الفتح والغلق.
ومن المقرر أن تدعم كاميرة الهاتف تقنية الذكاء الإصطناعي مع تصوير portraits وتقنية تحديد وإدراك المشهد، كما يدعم هاتف P smart Z رقاقة معالج Kirin 710F، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجيا بايت، ويدعم أيضاً بطاقة تخزين خارجي microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.
هاتف يأتي بنظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهة EMUI 9.0، كما يضم بطارية بقدرة 4000 mAh، ويأتي بمنفذ USB-C، على أن يتوفر الهاتف في السوق الأوروبي بسعر 280 يورو.
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