Xiaomi تحجز المراتب الثلاثة الأولى لنفسها في قائمة هواتف الأندرويد الأسرع على منصة AnTuTu

فاطمة أيت طالب - دبي - إستطاعت شركة Xiaomi أن تحجز المراكز الثلاثة الأولى في قائمة هواتف الأندرويد الأسرع على منصة إختبارات الأداء AnTuTu خلال شهر أبريل. يحتل الهاتف Xiaomi Mi9 Explorer الصدارة، ويليه الهاتف Xiaomi Mi9 العادي في المرتبة الثانية وهاتف الألعاب Xiaomi BlackShark 2 في المرتبة الثالثة. وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فجميع هذه الهواتف الذكية الثلاثة تعمل بالمعالج Snapdragon 855.

وإستطاع الهاتف Xiaomi Mi9 Explorer إحتلال الصدارة بعدما نجح في إزاحة الهاتف Meizu 16s الذي إحتل الصدارة في الشهر الماضي. لاحظ أن المخطط أدناه لا يشمل الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G الذي تم رصده وهو يسجل 380 آلف نقطة في منصة AnTuTu مع العلم بأنه يضم بدوره المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم.

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تم إطلاق ZTE Axon 10 Pro 5G، بالإضافة إلى كل من Oppo Reno 10x Zoom و Lenovo Z6 Pro و Nubia Red Magic 3 في شهر مايو، لذلك فهي غير مدرجة في ترتيب شهر أبريل. وبالتالي، فهناك إحتمال كبير أن تتغير المراتب في الترتيب الخاص بشهر مايو.

على أي حال، الترتيب الخاص بشهر أبريل يتضمن أيضًا هواتف أخرى مثل Vivo IQOO و Vivo IQOO Monster Edition و ZTE Nubia Red Magic Mars المزود بالمعالج Snapdragon 845 والهاتف Honor View 20 المزود بالمعالج HiSilicon Kirin 980. الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 هما أيضًا ضمن قائمة هواتف الأندرويد العشرة الأسرع أداءً على منصة AnTuTu، على الرغم من أن شركة سامسونج لا تسوقهما بإعتبارهما مناسبين لتشغيل الألعاب.