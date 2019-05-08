الإعلان رسميًا عن الهاتف ZTE Blade A7 مع شاشة بحجم 6.1 إنش، ويُكلف 90$

فاطمة أيت طالب - دبي - سوق الهواتف الذكية المتدنية إستقبل منافس جديدًا اليوم بعدما بدأت شركة ZTE اليوم بعرض الهاتف ZTE Blade A7 للطلب المسبق بسعر يبدأ من 599 يوان صيني، وهو ما يعادل 90 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.

الهاتف ZTE Blade A7 الجديد يضم شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 5 ميغابكسل، ويضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P60، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 3GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB.

الهاتف ZTE Blade A7 الجديد يضم كذلك كاميرا واحدة في الخلف بدقة 16 ميغابكسل، كما أنه يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة MiFavor 9.0، ومع خاصية التعرف على الوجه أيضًا نظرًا إلى أنه يفتقر إلى مستشعر بصمات الأصابع.

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عمومًا، الهاتف ZTE Blade A7 سيكون متوفرًا باللون الأزرق بسعر يعادل 90 دولار أمريكي للنسخة التي تضم 2GB من الذاكرة العشوائية و32GB من الذاكرة الداخلية، وبسعر يعادل 100 دولار أمريكي تقريبًا للنسخة التي تضم 3GB من الذاكرة العشوائية و64GB من الذاكرة الداخلية. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف ZTE Blade A7 سيُعرض للبيع بشكل رسمي في اليوم 17 من شهر مايو الجاري، على الأقل في الصين.