يتم الآن إستخدام نظام الأندرويد على أكثر من 2.5 مليار جهاز حول العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2019، أعلنت المديرة العامة لقسم الأندرويد في شركة جوجل، السيدة Stephanie Cuthbertson أن نظام الأندرويد يعمل الآن على 2.5 مليار جهاز في جميع أنحاء العالم، وهو إنجاز مهم للشركة، وخصوصًا وأنه يأتي بعد مضي حوالي عشر سنوات من إطلاق نظام الأندرويد.

ومع ذلك، ضع في إعتبارك أن هذه الأرقام تستند إلى إحصائيات متجر Google Play Store وأنها لا تأخذ بعين الإعتبار الأجهزة التي لا تستخدم متجر Google Play Store مثل أجهزة الأندرويد التي تباع في الصين والتي لا تأتي مع تطبيقات وخدمات جوجل. لذلك في الواقع، هناك الكثير من الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد الآن.

تم الكشف عن هذا الرقم عندما قامت شركة جوجل بالإعلان عن النسخة التجريبية الثالثة من نظام Android Q، والتي أصبحت متوفرة الآن لـ 21 جهازًا من 13 شركة مختلفة.