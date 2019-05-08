شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يسرقون بيتكوين بقيمة 41 مليون دولار من أكبر البورصات المشفرة بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرق مجموعة من الهاكرز بيتكوين بقيمة 41 مليون دولار (31 مليون جنيه إسترليني) من بينانس، أحد أكبر بورصات العملة المشفرة فى العالم، وهى الأحدث فى سلسلة من السرقات من بورصات العملة المشفرة حول العالم.

ووفقا لموقع "ميورو" البريطانى، تم سرقة الـ 7000 بيتكوين من قبل الهاكرز باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات، بما فى ذلك الخداع والفيروسات وغيرها من الهجمات، وفقًا لما نشره الرئيس التنفيذى تشاو تشانجبينج على موقع بينانس.

وقال المنشور إن أموال المستخدمين لن تتأثر لأن الشركة ستستخدم صندوق الأصول الآمن الخاص بها للمستخدمين لتغطية الخسارة.

انخفض سعر البيتكوين بما يصل إلى 4.2 فى المئة فى التعاملات الآسيوية فى وقت مبكر، كما اندلعت أخبار الاختراق، على الرغم من أنها استعادت فى وقت لاحق بعض خسائرها.

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وقال تشاو على تويتر أن عمليات تبادل التشفير الأخرى، بما فى ذلك Coinbase، منعت الودائع من العناوين المرتبطة بالاختراق.

أظهر بحث أجرته شركة الأمن السيبرانى CiptherTrace ومقرها الولايات المتحدة أنه فى العام الماضى، سُرق مبلغ 950 مليون دولار من العملات المشفرة من بورصات العملة المشفرة وخدمات البنية التحتية مثل المحافظ، بزيادة 260 فى المئة عن العام السابق.

ووجد البحث أن التبادلات فى اليابان وكوريا الجنوبية شكلت 58 فى المئة من السرقات العام الماضى.