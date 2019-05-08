طقس الخميس ’’رابع أيام رمضان‘‘: مفاجأة غير متوقعة من الأرصاد

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الخميس "رابع أيام رمضان"، سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة بمعدل درجتين، ليسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء، فضلا عن سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "يسود الخميس، طقسا لطيفا على السواحل الشمالية، معتدلا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء".

وأضافت الأرصاد: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شماليه غربيه معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، و تنشط على البحر الاحمر و خليج السويس، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى خفيفة، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

3 نصائح من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر.

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وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الخميس:

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 16 درجة

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة

سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة

قنا العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة

أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة

ونوهت الهيئة إلى أن يمكن الاتصال للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الآتي 24646721.