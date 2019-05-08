شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يحذر من التوقف عن العمل على أحد أنظمة التشغيل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تطبيق واتس آب المملوك لفيس بوك فى إحدى المدونات عن خططه لإنهاء دعم نظام Windows Phone فى 31 ديسمبر 2019، وهذا يعنى أن مستخدمى Windows Phone لن يتمكنوا من استخدام تطبيق الدردشة المملوك لفيس بوك فى عام 2020.

ووفقا لموقع Timesofindia الهندى، حذر واتس آب فى منشور من أن بعض مزايا تطبيق المراسلة قد تتوقف عن العمل على أجهزة Windows، إذ قال: "نظرًا لأننا لم نعد نعمل بنشاط على تطوير هذه المنصات، فقد تتوقف بعض الميزات عن العمل فى أى وقت".

كما رصد التطبيق فى صفحة الأسئلة المتداولة المحدثة، أنظمة التشغيل التى لن يتمكن مستخدميها من الاستمتاع بواتس آب، ولن يمكنهم إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.

Advertisements

وشملت هذه الإصدارات أندرويد 2.3.7 وما فوق حتى 1 فبراير 2020 و iOS 7 وما فوق حتى 1 فبراير 2020 وأنظمة تشغيل Windows Phone بعد 31 ديسمبر 2019.

جدير بالذكر أنهى واتس آب دعم Windows 7 فى عام 2016، تزامنا مع قرار مايكروسوفت بإنهاء الدعم لنظام التشغيل الخاص بها.