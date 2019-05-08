شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يحذر من التوقف عن العمل على أحد أنظمة التشغيل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تطبيق واتس آب المملوك لفيس بوك فى إحدى المدونات عن خططه لإنهاء دعم نظام Windows Phone فى 31 ديسمبر 2019، وهذا يعنى أن مستخدمى Windows Phone لن يتمكنوا من استخدام تطبيق الدردشة المملوك لفيس بوك فى عام 2020.
ووفقا لموقع Timesofindia الهندى، حذر واتس آب فى منشور من أن بعض مزايا تطبيق المراسلة قد تتوقف عن العمل على أجهزة Windows، إذ قال: "نظرًا لأننا لم نعد نعمل بنشاط على تطوير هذه المنصات، فقد تتوقف بعض الميزات عن العمل فى أى وقت".
كما رصد التطبيق فى صفحة الأسئلة المتداولة المحدثة، أنظمة التشغيل التى لن يتمكن مستخدميها من الاستمتاع بواتس آب، ولن يمكنهم إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.
وشملت هذه الإصدارات أندرويد 2.3.7 وما فوق حتى 1 فبراير 2020 و iOS 7 وما فوق حتى 1 فبراير 2020 وأنظمة تشغيل Windows Phone بعد 31 ديسمبر 2019.
جدير بالذكر أنهى واتس آب دعم Windows 7 فى عام 2016، تزامنا مع قرار مايكروسوفت بإنهاء الدعم لنظام التشغيل الخاص بها.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: واتس آب يحذر من التوقف عن العمل على أحد أنظمة التشغيل.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.