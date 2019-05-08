شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تصدر تحديث Dual-View Video الجديد لمستخدمي هواتف HUAWEI P30 and P30 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هواوي عن إصدار تحديث جديد لمستخدمي هواوي P30 وP30 Pro، وهو تحديث لإضافة ميزة Dual-View Video من هواوي والتي سوف تتوفر من خلال تحديث هوتا.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين التقاط مقطعي فيديو لنفس الحدث وبنفس الوقت، حيث أحد المقاطع يظهر كامل المشهد والآخر مشهد مقرّب. وتعمل هذه الميزة من خلال استغلال كاميرات عدة في الخلف سويا. حيث تلتقط الكاميرا في المنتصف مشهد عريض الزاوية، بينما تلتقط الكاميرا العلوية المشهد المقرّب. وعند تفعيل هذه الميزة، تنقسم شاشة العرض إلى نصفين، شاشة لمشهد مقرب وأخرى لزاوية التصوير العريضة. ويعتبر هذا النمط، بفضل المنظورين الإثنين، مناسبا لتصوير حفلات ضخمة، مثل المباريات الرياضية والحفلات، حيث يستطيع المستخدمون تصوير الحدث والتركيز بنفس الوقت على لاعبهم المفضل.

يذكر أن هواتف هواوي P30 وP30 Pro لاقي نجاحاً كبيراً منذ الكشف عنها في باريس أواخر شهر مارس الماضي، حيث فاز هواوي P30 Pro بجائزة "أفضل هاتف ذكي للتصوير الفوتوغرافي" من قبل الجمعية العامة لجوائز الصور التقنية الصحافية (TIPA). كما أن هواوي P30 Pro حقق نتيجة قياسية غير مسبوقة في اختبار DxOMark بلغت 112 بالاعتماد على كاميرته الرباعية الجديدة من لايكا.

اعتمدت هواوي في تصميم هواتفها P30 وP30 Pro على إضافة مزايا مبتكرة ومتقدمة حولت الهاتفين الي هواتف خارقة الإمكانيات، مثل مستشعر الصورة المبتكر SuperSpectrum، الذي يعمل على التقاط الضوء بطريقة مختلفة جذريًا للتصوير في ظروف إضاءة منخفضة وإنتاج صور تتميز بجودة وضوح عالية، والذي يساهم في زيادة الاضاءة بنسبة 40%. وعلى جانب آخر، تقدم قدرة التقريب الخارقة SuperZoom إمكانية التقريب بدقة عالية تصل إلى 5 مرات من القريب البصري، 10 مرات من التقريب الهجين، و50 مرة من التقريب الرقمي، وتحقق الكاميرا ذلك من خلال تصميم Periscope الذي يتيح المزيد من إمكانيات التقريب البصري دون فقدان جودة الصورة.

والجدير بالذكر، هواوي P30 Pro تصدر العديد من مواقع التقنية المتخصصة في تقييمات ومرجعات الهواتف الذكية الجديدة. حيث نال الهاتف إشادة واستحسان الكثير من المواقع العالمية بجانب المستخدمين، نظراً للتقنيات المتطورة الجديدة التي يحتوي عليها الهاتف والتي تتركز في نظام كاميرات الهاتف الرباعية الجديدة من لايكا.

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يمكن إيجاد هذه الميزة الجديدة في خانة "أكثر" في قائمة الكاميرا فور تحديث الجهاز.

يمكنك مشاهدة ميزة Dual -View Video من هواوي بالتصفح الروابط التالية: