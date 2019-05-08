افضل تطبيقات الطقس لهواتف الـAndroid لعام 2019

الطقس و احواله. بشكل بديهي و تلقائي يجب ان تتابع الأخبار الطقسية كل يوم لأي حال. حتى تتعرف على ظروف درجة الحرارة الموجودة في منطقتك قبل ان تذهب لعملك او تمارس يومك بالشكل الطبيعي. هناك تطبيقات كثيرة على متجر Google play Store لغرض اظهار حالة الجو. و لكن ليست كل التطبيقات مميزة. فهناك تطبيقات قد تكون خادعة او غير دقيقة لهذا الغرض. لذلك جمعنا لكم افضل التطبيقات التي تقدم لك جميع تنبآت الطقس و الأحوال الجوية. و عن تجربة.

افضل تطبيقات القطس

AccuWeather

Weather live

NOAA Weather Radar

Today Weather

AccuWeather

اكثر التطبيقات شهرة. بل يمكن ان تعتبره المصدر الأساسي لباقي التطبيقات. تطبيق AccuWeather هو التطبيق الأساسي لأي تطبيق آخر يبحث في احوال الطقس. لأن كل التطبيقات تقريباً تستمد توقعاتها من موقع AccuWeather. حيث انه يقدم اعلى دقة ممكنة. ينبهك بحدوث تغييرات حادة في الطقس يجب عليك توخي الحذر منها. يعطيك كافة التفاصيل عن الحالة الجوية لليوم. و درجة الحرارة الخاصة باليوم بشكل تفصيلي. تطبيق Accuweather متوفر بشكل مجاني على Google play Store. و يوفر لك تطبيقات مختلفة لمنصات مختلفة. كـAndroid TV مثلاً

Weather live

تطبيق مجاني آخر. للتنبأ بالأحوال الجوية التي تحتاجها. تطبيق Weather Live يعطيك حالة الأحوال الجوية في منطقتك. او بأي مكان في العالم. بالإضافة الى سرعة الرياح في الوقت الحالي. مواعيد شروق و غروب الشمس. رادار كامل عن الأحوال الجوية. و خرائط الأمطار. ولا تحتاج الى فتح التطبيق في كل مرة لتشاهد احوال الطقس و غير ذلك. حيث انه يوفر عدة Widgets او اختصارات على الشاشة يمكنك معرفة كل المعلومات التي تحبها من خلالهم. التطبيق متوفر بشكل مجاني على Google play Store.

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NOAA Weather Radar

تطبيق قوي. بسيط. مميز. و جيد للغاية فيما يتعلق بأمور التنبآت و التوقعات الجوية. هذا التطبيق يظهر و يبين الحالة الجوية لكل وقت. و يظهر لك كل المعلومات التي تحتاج لمعرفتها. و يعرضها لك بشكل تفصيلي دقيق. يعرض لك درجة الحرارة الحالية. و احتمالية هبوط امطار. و حالة الرطوبة و نسبتها. سرعة الرياح و اتجاهها. و الضغط الجوي و التغيرات الحادثة. و يمكنك تخصيص المعلومات التي تحتاج لمعرفتها فقط. بحيث لا يظهر لك التطبيق اي معلومات لا تحب معرفتها. و هو متوفر بشكل مجاني على متجر Google play Store.

Today Weather

سيفيدك اذا كنت تحمل هاتفاً بشاشة Super Amoled بشكل اكبر. لا يعني ذلك انك لن تستفيد منه على شاشة من نوع IPS. و لكن تطبيق Today Weather هو تطبيق طقس موفر للبطارية على شاشات Super Amoled. حيث ان التطبيق بواجهة سوداء مطفأة بالكامل. اضافة لذلك فهو يعرض حالة الجو بشكل تفصيلي و واضح سهل الفهم. يعرض لك التطبيق ايضاً جودة الهواء. معدل الأشعة فوق البنفسجية ايضاً. و هذا ما يزيد من تميز هذا التطبيق. هو تطبيق مجاني على Google play Store. و هناك نسخة مدفوعة لإزالة الإعلانات.

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