Redmi K20 Pro قد يكون إسم الهاتف الرائد القادم من العلامة التجارية الفرعية التابعة لشركة Xiaomi

فاطمة أيت طالب - دبي - كان هناك الكثير من الحديث حول الهاتف الرائد القادم من العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi، ولكننا تأكدنا على الأقل بأنه سيضم المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم بعدما تم التصريح بذلك من قبل السيد Lu Weibing والذي يشغل منصب المدير العام للعلامة التجارية الصينية.

في الفترة الماضية، كانت هناك إشاعة لمحت إلى أن الهاتف الرائد القادم من شركة Redmi سيحمل إسم Redmi X، ولكن سرعان ما تم نفي ذلك من قبل السيد Lu Weibing نفسه والذي ذكر بأن الهاتف سيحصل على إسم أفضل. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا اليوم على تسريب جديد يلمح إلى أن هذا الهاتف سيحمل في الواقع إسم Xiaomi K20 Pro، ولكن نحن لا نعتقد بأن وقع هذا الإسم يبدو أفضل من Redmi X.

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وعلاوة على ذلك، فهذا التسريب الجديد يشير أيضًا إلى أن الهاتف Redmi K20 Pro سيضم كاميرا أساسية في الخلف بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل، فضلا عن شاشة AMOLED بحجم 6.39 إنش، وبطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن بقوة 27 واط. وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات المتعلقة بحجم الشاشة وسعة البطارية كان قد تم تسريبها من قبل، ولكن على كل حال سيكون من الأفضل لو تم التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بمصداقية أقل.