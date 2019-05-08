تسريب جديد يكشف لنا عن أسعار الطرازات الثلاثة من الهاتف Asus Zenfone 6

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Asus Zenfone 6 في اليوم 16 من شهر مايو الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على تسريب يكشف لنا عن أسعار هذا الهاتف. ووفقا لهذا التسريب، فيبدو أن نسخة 6GB/128GB من الهاتف Asus Zenfone 6 ستكلف ما يعادل 646 دولار أمريكي، بينما ستكلف نسخة 8GB/256GB ما يعادل 776 دولار أمريكي. أما بخصوص النسخة الأرقى والتي تضم 12GB من الذاكرة العشوائية و512GB من الذاكرة الداخلية، فهي ستكلف ما يعادل 867 دولار أمريكي.

لم تكشف لنا شركة Asus عن الكثير حول الهاتف Asus Zenfone 6، ولكن بفضل إختبارات الأداء، أصبحنا نعلم بأن هذا الهاتف سيأتي مع المعالج Snapdragon 855، ومع شاشة بدقة +FullHD، وبشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Asus كانت قد قامت في الأونة الأخيرة بنشر صورة تشويقية على شبكة تويتر تظهر لنا الهاتف Asus Zenfone 6 مع شاشة خالية من القطع أو الثقب، وهذا ما يعني بأن هذا الهاتف سيضم كذلك كاميرا أمامية منبثقة، ولكن هناك أيضًا إحتمال أن يأتي بدلا من ذلك مع شاشة قابلة للسحب على غرار بعض الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم مثل Xiaomi Mi Mix 3 و Honor Magic 2.

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جدير بالذكر كذلك أنه تم رصد الهاتف Asus Zenfone 6 في الشهر الماضي وهو يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC مما أكد لنا قدومه مع كاميرتين في الخلف ستضم الكاميرا الأساسية فيها مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، وبطارية تدعم الشحن بقوة 18 واط، ولكن المعلومات المتعلقة بسعة البطارية لا تزال غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن.