الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition سيدعم تقريب رقمي يصل إلى 60x قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان عن الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition مع القدرة على إستخدام التقريب الرقمي البالغ 20 ضعفًا ( 20x ) فقط، ولكن يبدو أن شركة Oppo تستعد لإصدار تحديث لهذا الهاتف من شأنه أن يرفع هذا العدد ليصل إلى 60 ضعفًا. راجع الفيديو أدناه للحصول على فكرة سريعة عما سيحدث. سيتم إطلاق هذا التحديث في تايوان أولا قبل أن يتم إطلاقه في بقية أنحاء العالم.

هذا يتطلب قليلاً من التفسير. كما تعلمون جميعًا على الأرجح، فالهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition يضم كاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار يصل طولها البؤري إلى 130mm، وهذا ما يعني تقريبًا خمس مرات مقارنة بالكاميرا الرئيسية. ثم هناك وضع التقريب الهجين الذين يمكن أن يصل إلى 10 أضعاف ( 10x).

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يعقب ذلك تقريب رقمي، والذي يتم تحديده حاليًا في 20 ضعفًا كحد أقصى. مع التقريب الأقصى البالغ 60 ضعفًا، ستصل الكاميرا إلى البعد البؤري 1560mm. وعلى سبيل المقارنة، يتمتع الهاتف Huawei P30 Pro بكاميرا مقربة تستند بدورها على مبدأ المنظار تمتاز بقطر 125mm وتقريب رقمي يصل إلى 50 ضعفًا مما يجعل البعد البؤري في هذه الحالة يصل إلى 1250mm.

لذلك، سوف يتيح الهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition نظرة أقرب للمستخدمين. أما بالنسبة لجودة الصورة في مثل هذا التكبير الشديد، فلا يزال يتعين علينا إختبارها.