صور ترويجية مسربة تستعرض لنا الهاتف Honor 20 Pro من دون ثقب على مستوى الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم تسريب مجموعة حصرية من الصور الترويجية للهاتف Honor 20 Pro القادم من العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei. وجميع هذه الصور التي تم تسريبها اليوم تؤكد صحة ما رأيناه حتى الآن بإستثناء تفصيل واحد، وهو الكاميرا الأمامية المدرجة في الثقب الموجود على الشاشة.

التسريب السابق جعلنا نعتقد بأن الهاتف Honor 20 Pro سيضم الكاميرا الأمامية في ثقب سيتواجد في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، ولكن الصور الترويجية التي تم تسريبها اليوم لا تُظهر أي شيء من هذا القبيل. وبطبيعة الحال، لا يمكننا التأكد من صحة أي من التسريبين، ولكن التخمين الأفضل الآن هو أن الهاتف Honor 20 سيضم الثقب على المستوى الشاشة، في حين سيضم الهاتف Honor 20 Pro كاميرا أمامية منبثقة.

عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار لنحو أسبوعين قبل أن نرى العلامة التجارية الصينية Honor تزيح الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Honor 20 Series. وبالتالي، لا تنزعج لأن هذا اللغز سينكشف في نهاية المطاف.