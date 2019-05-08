انت الان تتابع تفاصيل خبر "الصحة العالمية" تتحدث عن عدد هائل من مرضى الربو عالمياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 03:50 مساءً - أعادت منظمة الصحة العالمية تذكير العالم بوجود نحو 235 مليون شخص يعانون الربو على سطح الأرض، وهو مرض شائع بين الأطفال.

وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني، بمناسبة اليوم العالمي للربو، الموافق يوم 7 مايو من كل عام: إنّ "الربو أحد الأمراض الرئيسية غير السارية، وهو مرض مزمن في الشعب الهوائية في الرئتين يؤدي إلى التهابها وتضييقها".

أما مسببات الربو الأساسية فهي تلوث الهواء، والتدخين، والسمنة، والأطعمة غير الصحية، والضغوط النفسية. وتتطور أعراض الربو وتزداد خطورتها حين يستنشق المريض مواد وجزيئيات في الهواء وتثير لديه ردود فعل تحسسية أو تهيج الشعب الهوائية.

ويعد الربو من الأمراض غير السارية الرئيسية التي تتميز بنوبات متكررة من ضيق التنفس والصفير، وتختلف في شدتها وتواترها من شخص لآخر.

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وقد تحدث الأعراض عدة مرات في يوم أو أسبوع في الأفراد المصابين، وتصبح أسوأ لدى بعض الناس أثناء ممارسة الرياضة أو في الليل.

وأثناء نوبة الربو تنتفخ بطانة الشعب الهوائية، ما يؤدي إلى ضيق الممرات الهوائية والحد من تدفق الهواء إلى الرئتين.

وتؤدي أعراض الربو المتكررة غالباً إلى الأرق والتعب أثناء النهار وانخفاض مستويات النشاط والتغيب عن المدرسة والعمل. وللربو معدل وفيات منخفض نسبياً مقارنة بالأمراض المزمنة الأخرى.

ويعالج هذا المرض المزمن عبر تناول أدوية، تساعد في السيطرة عليه وكبح النوبات، كما أن تجنب محفزات الربو يمكن أن يقلل أيضاً من شدة الربو مثل الابتعاد عن المدخنين والتأكد من نظافة الأجواء من دخان السجائر وغيرها.