شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لإنشاء مدينة ذكية ومشكلات الخصوصية تهدد المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه خطط جوجل لإنشاء مدينة ذكية في كندا معارضة شديدة بسبب مخاوف الخصوصية، على الرغم من أفكارها التكنولوجية المبتكرة التى تشمل على صناديق قمامة آلية وأرصفة تذيب الجليد وسيارات أجرة ذاتية القيادة.



مدينة ذكية

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشمل هذه المخاوف من الخصوصية التهديدات من إمكانية بيع البيانات التي تجمعها أنظمة المدينة، لذلك أطلق سكان المدينة حركة معارضة باسم "#BlockSidewalk "كرد فعل على غموض شركة Sidewalk Labs بجوجل التي تخطط حتى الآن.



مدينة ذكية

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وتشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة تفكر في توسيع نطاق منطقة مدينتها الذكية في مقابل زيادة أرباح المشروع، ويأتي رد الفعل العام هذا في أعقاب دعوى قضائية رفعتها مؤخراً جمعية الحريات المدنية الكندية، التي تريد إيقاف المشروع بسبب مخاوف الخصوصية.



مدينة ذكية

فيما يتمثل هدف الخطة في إعادة إحياء الجزء المتراكم من الواجهة المائية في تورنتو، وتطويره ليكون من أكثر المناطق تقدماً من الناحية التكنولوجية والمدفوعة بالبيانات في أي من مدن العالم، حيث سيتوفر جميع أنواع وسائل الراحة المستقبلية، من سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وجمع النفايات الآلي، وإشارات المرور التي تتعقب حركات المشاة والأرصفة التي تذيب تساقط الثلوج تلقائيًا.



مدينة ذكية

ومع ذلك، تتزايد مقاومة المشروع في شكل حملة عامة ودعوى قضائية مع فشل الشركة في تخفيف المخاوف من أنها لن تسيء استخدام البيانات التي تجمعها المدينة الذكية.