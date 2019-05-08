شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول عمل فنى أُرسل للفضاء مفقود والسبب أجازة الموظفين.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن أول عمل فني يتم إرساله إلى الفضاء قد ضاع رسمياً نتيجة لإغلاق الحكومة الأمريكية الفيدرالية لمكاتبها، حيث تم إعطاء العديد من الموظفين الفيدراليين بدءًا من علماء ناسا وصولا إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية إجازة كاملة أو جزئية خلال هذه الفترة، ونتيجة لذلك، بحلول الوقت الذي استؤنفت فيه الحكومة بعد 35 يومًا، كانت قد فقدت جميع الاتصالات مع القمر الصناعي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أرسل متحف الفن في نيفادا تمثالًا يسمى "العاكس المداري" الذى وصل إلى الفضاء في صاروخ Falcon 9 مع أقمار صناعية صغيرة أخرى في أوائل ديسمبر الماضى.



الفضاء 2

كما تم تصميمه ليخرج من قمره الصناعي ويفتح في بالون على شكل الماسة تعكس ضوء الشمس إلى الأرض وتكون مرئية بالعين المجردة، ولكن خلال الإغلاق الذي استمر ستة أسابيع، كان هناك نقص في الاتصالات لتتبع القمر الصناعي.

Advertisements

وكانت فكرة المشروع، التي صممها الفنان الأمريكي تريفور باجلن، تحويل السماء إلى معرض فني كوني لبضعة أشهر.

وبمجرد الوصول إلى المدار، كان المقصود من المدار العاكس أن يظهر بانتظام في السماء كنجم سريع الحركة قبل التفكك بعد العودة إلى الغلاف الجوي للأرض.

ولعل لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد ما يحدث في المدار وتملي كيف يمكن للقمر الصناعي التواصل مع الأرض، وعلى الرغم من أن الفريق كان قادرًا على الحفاظ على الاتصال مع القمر الصناعي بعد وضعه في المدار، إلا أنه لم يكن مصممًا للعمل لمدة أسابيع خلال فترة الانتظار هذه، ومع استمرار إغلاق الحكومة، أصبحت إشارات القمر الصناعي أكثر ندرة.