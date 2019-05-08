Orange الأردن تشارك وتدعم حضور رياديين من "BIG" في "VivaTechnology"

عمَان - الخليج 365 :

تستعد Orange الأردن للمشاركة في النسخة الرابعة من المؤتمر العالمي المتخصص في الريادة والتكنولوجيا "VivaTechnology"، والذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 16 – 18 أيار الجاري، حيث سيمثّل الشركة وفدٌ يتقدّمه رئيسها التنفيذي تيري ماريني، وبمشاركة مجموعة من موظفي الشركة، بالإضافة إلى ست شركات ناشئة منضمة للموسم السادس من برنامجها لتسريع نمو الأعمال "BIG"، وعدد من المهتمين في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

وقالت الشركة في بيان صحفي صادر عنها، إن Orange الأردن قامت على مدار سنوات بدعم مشاركة مجموعة من الرياديين من مواسم مختلفة من برنامج "BIG" في هذا المؤتمر، وستحظى الشركات الناشئة الستة المشاركة في هذه النسخة بفرصة لحضور جلسات ونشاطات المؤتمر، وستتمكن من استعراض خدماتها ومنتجاتها ضمن جناح مجموعة Orange العالمية، ما سيمنحها مساحة رحبة للتشبيك مع المشاركين في المؤتمر من الرياديين وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين وصناع القرار، وما يمهد لهذه الشركات طريق البحث عن مستثمرين محتملين لمشاريعها الابتكارية.

يشار إلى أن Orange الأردن تقدم الدعم المستدام للرياديين والشركات الناشئة في المملكة، وذلك عبر برنامجها BIG، الذي كانت الشركة قد أطلقته في أواخر العام 2015 كجزء من برنامج "Orange Fab" العالمي التابع لمجموعة Orange العالمية، والذي يهدف لتسريع نمو الشركات الناشئة عالمياً، وتوجيهها وإرشادها للتوسّع ضمن أسواق جديدة بهدف تعزيز قاعدة زبائنها.

ويُعقد المؤتمر العالمي المتخصص في الريادة والتكنولوجيا "VivaTechnology" في كل عام في مدينة باريس، ويشهد تواجد نحو 3000 من الخبراء ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين للشركات العالمية وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين.

ويشكّل المؤتمر منصة هامة تتيح للمشاركين إجراء حوارات تتمحور حول تأثير التكنولوجيا على الشركات الريادية والمجتمع، وبالتالي إتاحة فرصة كبيرة للشركات الناشئة للاستفادة من الخبرات المختلفة، والتشبيك مع الشركات الكبرى عالمياً، والاطلاع على أحدث التطورات الحاصلة في عالم ريادة الأعمال والتكنولوجيا.