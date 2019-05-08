تكنولوجيا: سامسونج تؤجل إطلاق هاتف Galaxy Fold لفترة غير محددة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعجز العملاق الكوري سامسونج عن تحديد موعد لإطلاق هاتفها القابل للطي Galaxy Fold بعد إنتشار مشكلة إنكسار الشاشة في وحدات المعاينة بشكل سريع، حيث أعلنت الشركة عن تأجيل إطلاق هاتفها المميز لأجل غير مسمى.

قبل أن بنطلق هاتف Galaxy Fold القابل للطي للمستخدمين ومنافذ البيع رصدت في وحدات المعاينة مشكلة إنكسار الشاشة التي تعد أحد الأخطاء الغير مقبولة لهاتف سامسونج الذي يأتي بفكرة رئيسية تهدف إلى تصميم مرن قابل للطي، إلا أن العملاق الكوري أدركت بالفعل حجم المشكلة قبل إنطلاق هاتفها المميز إلى الأسواق.

بالتأكيد لن تكون هذه المرة الأولى التي تحتبر فيها سامسونج مشكلة في هواتفها المميزة، حيث مرت سامسونج سابقاً بمشكلة البطارية في هواتف Note 7 التي أدت بالفعل إلى خسائر كبيرة في الشركة، إلا أن مشكلة Galaxy Fold تختلف إلى حد ما، حيث أدركت سامسونج حجم المشكلة قبل إنطلاق الهواتف بالفعل للمستخدمين، حيث تقتصر مشكلة إنكسار الشاشة في الوقت الحالي على وحدات المعاينة.

ولقد قامت شركة سامسونج بمراسلة المستخدمين ممن سجلوا طلبات الحجز المسبق لهواتف Galaxy Fold لتؤكد على إستمرار الشركة في معالجة المشكلة التي تؤدي إلى إنكسار الشاشة، كما أكدت على أن الشركة تقترب بالفعل من المعالجة الكاملة لهذه المشكلة، على أن تقدم تفاصيل أكثر للمستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

Advertisements

ومن المقرر أن يتم إلغاء طلبات الحجز المسبق لهاتف Galaxy Fold بشكل تلقائي مع نهاية الشهر الجاري، على أن يستمر الحجز المسبق في حالة طلب المستخدم بشكل صريح، أو في حالة نجاح سامسونج على إيجاد معالجة لمشكلة الهاتف قبل نهاية هذا الشهر.

من جانب أخر يمكن للمستخدمين إلغاء طلب الحجز المسبق للهاتف في أي وقت دون أي تكلفة إضافية، حيث سيكون الإختيار الأمثل في الوقت الحالي هو ترقب المراجعات النهائية للهاتف لتحديد مدى إيجابية شراء هاتف Galaxy Fold القابل للطي بسعر 2000 دولار تقريباً.

المصدر

اعلان

