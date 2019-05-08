ZTE تعرض رسميًا الهاتفين ZTE Axon 10 Pro و ZTE Axon 10 Pro 5G للبيع

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما أعلنت عنهما في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم في أواخر شهر فبراير الماضي، قامت شركة ZTE أخيرًا اليوم وبشكل رسمي بإطلاق الهاتفين ZTE Axon 10 Pro و ZTE Axon 10 Pro 5G في الصين. وبالنسبة للهاتف ZTE Axon 10 Pro، فهو يكلف إبتداء من 473 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، ولكن هذا السعر يرتفع ليصل إلى 612 دولار أمريكي إذا كنت ترغب في الحصول على نسخة 12GB/256GB الراقية.

كما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G الجديد يضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، والمودم Snapdragon X50 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G من شركة كوالكوم. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة ZTE بتزويد هذا الهاتف كذلك بشاشة AMOLED تمتاز بحجم 6.47 إنش وبدقة +FullHD مع العلم بأنها تضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 20 ميغابكسل.

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وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G الجديد كذلك بذاكرة عشوائية بحجم 6GB/8GB/12GB، وبذاكرة داخلية بحجم 128GB/256GB، كما تم تزويده أيضًا بثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 20 ميغابكسل للمستشعر الثاني وبدقة 8 ميغابكسل للمستشعر الثالث مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة عادية بفتحة 1.8، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة بزاوية مشاهدة واسعة، والكاميرا الثالثة عدسة مقربة. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh، وبشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.