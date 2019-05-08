شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام أندرويد Q سيكون متاحًا على 21 هاتفًا ذكيًا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل فى مؤتمرها السنوى للمطورين I / O 2019 أن إصدارها التالى من - Android Q سيكون متاحًا على 21 هاتفًا ذكيًا من 13 علامة تجارية، بما فى ذلك هواتف بيكسل المطورة من قبل الشركة.

ووفقا لموقع Timesofindia يعد Android Q هو الإصدار العاشر من أندرويد، إذ تدعى الشركة أن نظامها يقوم بتشغيل أكثر من 2.5 مليار جهاز نشط، لذا فنظام Android Q مصمم خصيصًا لتلبية متطلبات الهواتف القابلة للطى و الجيل الخامس 5G.

وتم تحسين نظام التشغيل الجديد لتقديم تجربة أفضل للمهام المتعددة ويمكنه التكيف مع أبعاد الشاشة المختلفة بسهولة، هذا يعنى أن الانتقال بين الشاشات الأصغر والأكبر فى الهاتف القابل للطى من المتوقع أن يكون سلسًا.

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تشمل الميزات الرئيسية لنظام Android Q التى تحدثت عنها Google هى جعل المحتوى فى متناول جمهور أكبر، إذ قالت الشركة فى منشور عبر مدونتها: "بالنسبة إلى 466 مليون شخص يعانون من الصمم وضعاف السمع فى جميع أنحاء العالم، تعد التسميات التوضيحية مهمة - فهى تجعل المحتوى أكثر قابلية للوصول"، ولمراعاة ذلك، عملت جوجل عن كثب مع مجتمع ضعاف السمع لتطوير ميزة من شأنها تحسين الوصول إلى الوسائط الرقمية.