شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انهيار أرضى فى أحد مناجم الذهب بإندونيسيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت فرق البحث والإنقاذ في إندونيسيا من إنقاذ أحد عمال المناجم بينما انتشلت جثث أربعة آخرين إثر انهيار أرضي وقع في منجم للذهب غير مرخص في مقاطعة كوتابارو بإقليم جنوب كاليمانتان.
ونقلت صحيفة جاكرتا بوست عن الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث، أن المنجم يقع في قرية جونونج بوتري، وأن الضحايا الأربعة تتراوح أعمارهم بين 25 و 40 عاما. وتحقق الشرطة في الحادث.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في أبريل الماضي تعرض منجم للألماس غير مرخص في نفس الإقليم لانهيار أرضي ما تسبب في مقتل خمسة من عمال المنجم على الأقل في الحادث بينما تمكنت فرق البحث من إنقاذ اثنين آخرين.
جدير بالذكر أن الانهيار الأرضى هو حركة كتلة من الصخور أوالحطام أسفل المنحدر، ويدل على أى حركة سفلية للتربة والصخور تحت التأثير المباشر للجاذبية، والذى ينتج عنه كوارث فى الأرواح والأماكن بشكل مفاجىء.
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