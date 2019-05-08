كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي الوظائف التي لا يمكن للروبوتات أن تحل فيها مكان البشر؟

من المؤكد أن أجهزة الكمبيوتر والروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي ستجعل بعض الوظائف من الماضي في المستقبل القريب.

وفي الواقع، افترضت دراسة أجريت عام 2017 أنه بحلول عام 2030، يمكن إدارة ما يقرب من 800 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم عن طريق الروبوتات بدلاً من البشر.

وبالفعل، أصبحت الروبوتات تتولى بعض المهن مثل الصرافين والمسوقين في مجال الاتصالات الهاتفية بشكل متزايد.

ويعني تقدم التكنولوجيا القضاء على الخطأ البشري وزيادة الكفاءة – فما الذي يمنعنا من أتمتة العالم من حولنا بالكامل؟

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الإجابة تكمن في حقيقة أن هناك بعض الوظائف التي لن تكون الروبوتات قادرة على القيام بها. وأهمها الوظائف التي تتطلب التعاطف والمراعاة والغريزة ومهارات العلاقات الاجتماعية التي قد تكون في مأمن من الروبوتات.

وهذا يعني أن مقدمي الرعاية الصحية، والممرضات، والأطباء، وحتى مندوبي المبيعات، لا داعي لأن يقلقوا بشأن فقدان وظائفهم لصالح الروبوتات.

إن القدرة على التفاوض على صفقة، واتخاذ قرارات معقدة، والتواصل مع الأشخاص، شيء لا تملكه الروبوتات حتى الآن. وتفتقر الروبوتات إلى مهارات التخطيط ووضع الاستراتيجيات التي يتمتع بها البشر، مما يعني أنها لن تتمكن أبداً من الحصول على وظيفة في السياسة والاستشارات والأعمال، بحسب موقع “إن دي تي في”.