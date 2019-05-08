تكنولوجيا: تسريبات تستعرض تفاصيل مواصفات الكاميرة في هاتف Honor 20 Pro المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات كاميرة هاتف Honor 20 Pro الذي يضم تقنية مميزة في إعدادات الكاميرة التي تدعم التكبير البصري حتى 3 مرات من بين مميزات أخرى.

ينطلق هاتف Honor 20 Pro خلال الفترة القادمة مع كاميرة مميزة بإعدادات رباعية، حيث يأتي المستشعر الرئيسي للكاميرة بدقة 48 ميجا بيكسل في مستشعر IMX586 من سوني، مميز بفتحة عدسات f/1.4 لدعم إنتاج صور بدقة 12 ميجا بيكسل، كما يضم تقنية إستشعار OIS، مع تقنية التثبيت البصري في التصوير.

أيضاً يأتي المستشعر الثاني للكاميرة بدقة 16 ميجا بيكسل مع عدسات ذات زوايا واسعة، ويدعم زاوية عرض 117 درجة، بينما تأتي ميزة التكبير في مستشعر Telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4 حيث يدعم التكبير البصري حتى 3 مرات ومن المتوقع أن يكون المستشعر المستخدم هو IMX600.

كما يتميز المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل وهو مستشعر Macro مع فتحة عدسات f/2.4، ليكون أول هواتف Honor مع مستشعر مخصص لتصوير Macro، مع بيكسل بحجم 1.75µm.

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ومن المقرر أن يضم هاتف Honor 20 Pro ميزة التركيز التلقائي بالليزر في التصوير، والذي يدعم التركيز التلقائي السريع والأكثر دقة.

يذكر أن إصدارات Honor الجديدة من هواتف Honor 20 سيتم الإعلان الرسمي عنها في 21 من مايو، لذا نترقب إطلاق الهواتف لنتعرف على تفاصيل الإصدارات الجديدة بشكل أوضح.

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