صورة جديدة تستعرض لنا الهاتف Realme X مع شاشة خالية من القطع

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme X في الصين في اليوم 15 من شهر مايو الجاري، ولكن قبل أكثر من أسبوع بقليل من إطلاقه، تم نشر صورة واقعية لهذا الهاتف من قبل السيد Xu Qi Chase، والذي يشغل منصب مدير التسويق في الشركة.

تظهر هذه الصورة التي نشرها السيد Xu Qi Chase الواجهة الأمامية للهاتف Realme X مما يؤكد لنا بأن هذا الهاتف سيأتي مع شاشة خالية تمامًا من القطع أو الثقب مع العلم بأنها ستضم إطار نحيف للغاية في جميع الجوانب بإستثناء الجانب السلفي الذي سيكون بارزًا قليلاً. ونظرًا إلى أن هذا الهاتف يفتقر إلى الكاميرا الأمامية في الواجهة الأمامية، فهذا يدفعنا لتصديق كل ما تم تداوله في الفترة الماضية بشأن قدوم الهاتف Realme X مع كاميرا أمامية منبثقة، مما يجعله أول هاتف يضم هذه الميزة من العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo.

الصورة التي نشرها السيد Xu Qi Chase لا تعرض لنا الواجهة الخلفية للهاتف Realme X، ولكننا رصدنا بالفعل هاتفًا من العلامة التجارية Realme يحصل في الأونة الأخيرة على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA يضم كاميرتين في الخلف وتصميم مختلف عن هواتف Realme التي تم إصدارها حتى الآن. وبالتالي، فهناك إحتمال كبير أن يكون هذا الهاتف هو نفسه الهاتف Realme X، ولكننا لسنا متأكدين من ذلك حتى الآن.

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عمومًا، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة جدًا قبل أن نتأكد من كل شيء، فمن المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme X في اليوم 15 من شهر مايو الجاري بالعاصمة الصينية بكين. لذلك، تأكدوا من العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Realme قامت كذلك اليوم بنشر صورة تشويقية على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo تلمح من خلالها إلى أن الهاتف Realme X سيضم شاشة بتقنية AMOLED تغطي 91.2 في المئة من واجهة الهاتف، وكاميرا أمامية منبثقة تم إختبارها للتأكد من أنها ستدوم حتى بعد إستخدامها لأكثر من 200 آلف مرة.