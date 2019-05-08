تسريب المواصفات التقنية للكاميرا الخلفية الرباعية للهاتف Honor 20 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - لمحت جميع الشائعات المتعلقة بالهاتف Honor 20 Pro القادم من العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei أن هذا الهاتف سيضم بدوره أربع كاميرات في الخلف ومن بينها كاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار على غرار الهاتف Huawei P30 Pro. ومع ذلك، التسريب الأخير يصب الماء البارد على كل ذلك، فهو يشير إلى أن الهاتف Honor P20 Pro سيضم كاميرا مقربة ولكنها ليست متقدمة بقدر الكاميرا المقربة للهاتف Huawei P30 Pro.

الكاميرا المقربة في الهاتف Honor 20 Pro القادم ستضم مستشعر بدقة 8 ميغابكسل وستوفر تقريب بصري يصل إلى ثلاثة أضعاف مع دعم تقنية تثبيت الصورة OIS. وبغض النظر عن الكاميرا المقربة، فقد كشف لنا تسريب اليوم أن الكاميرا الخلفية الأساسية في الهاتف Honor 20 Pro ستضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.4 وستدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، في حين ستضم الكاميرا الواسعة الزاوية مستشعر بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2 وستوفر زاوية مشاهدة تبلغ 117 درجة. أما بخصوص الكاميرا الرابعة والأخيرة، فهي ستضم مستشعر بدقة 2 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.4 تعمل على الأرجح على إستشعار معلومات العمق.

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عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة Honor بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor 20 Pro جنبًا إلى جنب مع الهاتف Honor 20 في اليوم 21 من شهر مايو الجاري بالعاصمة البريطانية لندن. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة بشأن كلا الهاتفين.