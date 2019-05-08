شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حملة ضد استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة في البرتغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشدد الشرطة البرتغالية حملتها ضد السائقين الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أثناء القيادة على الطرق، بعدما شهدت البلاد زيادة في عدد الحوادث المرتبطة بالهواتف النقالة.
وذكرت الشرطة في بيان أن العملية تهدف إلى المساهمة في تقليل الحوادث وتشجيع السائقين على تبني السلوك الآمن في القيادة.
ونقلت صحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية عن البيان، أنه في الأشهرالأربعة الأولى من العام الجاري ضبطت الشرطة حوالي تسعة آلاف سائق يستخدمون الهاتف المحمول أثناء القيادة، فيما بلغ العدد طوال العام الماضي نحو 22 ألف شخص.
وقالت الشرطة إن الاستخدام غير الصحيح للهواتف النقالة وأجهزة الكومبيوتراللوحي والأجهزة المماثلة لإجراء مكالمات وإرسال رسالة نصية أوتصفح شبكات التواصل الاجتماعي أثناء القيادة تنطوي على مخاطر أهمها تشتيت الانتباه عن مراعاة الطريق.
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