جوجل تعلن رسميًا عن هاتفي Pixel 3a و Pixel 3a XL

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء – بعد أشهر من الشائعات والتسريبات – رسميًا عن هاتفيها الذكيين الجديدين “بكسل 3أي” Pixel 3a، و”بكسل 3أي إكس إل” Pixel 3a XL، اللذين يأتيان كنسخة متوسطة المواصفات والسعر، من هواتف “بكسل 3” Pixel 3 الحالية.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: إن هاتفي “بكسل 3أي” و”بكسل 3أي إكس إل” يقدمان كل الأشياء التي يتوقعها المستخدمون هذه الأيام من الهواتف الذكية، بما في ذلك: الكاميرا الممتازة، والتطبيقات المفيدة، والبطارية ذات العمر الطويل، والأمان، والتحديثات السريعة. “كل ذلك بسعر منافس”.

وقالت جوجل: إن “بكسل 3أي” صُمم ليُحمل بسهولة، وهو يتضمن شاشة OLED، ويتوفر بثلاثة ألوان: الأسود، والأبيض، والأورجواني، وذلك بسعر يبدأ من 399 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة لنسخة 5.6 بوصات، وبسعر 479 دولارًا أمريكيًا لنسخة 6 بوصات: “بكسل 3أي إكس إل”.

ويمتاز هاتف “بكسل 3أي” الجديد بأنه يضم الكاميرا ذاتها التي يمتلكها هاتف “بكسل 3″، والتي تدعم تقنية +HDR، بالإضافة إلى تقنيات تصوير مختلفة، مثل: Portrait Mode، و Super Res Zoom، و Night Sight، لالتقاط أوضح الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وقالت جوجل: إن الهاتف يأتي مع شاحن باستطاعة 18 واطًا يوفر للمستخدمين إمكانية شحنه بطاقة تكفي لمدة 7 ساعات، بمجرد وصله بالشاحن لمدة 15 دقيقة فقط، كما أن البطارية – التي تأتي بسعة 3,000 ميلي أمبير/ساعة – قادرة على العمل لمدة 30 ساعة بعد شحنها تمامًا.

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وفيما يتعلق بباقي المواصفات، فإن النسخة الصغرى من الهاتف: “بكسل 3أي” تقدم شاشة بقياس 5.6 بوصات، وبدقة 2220x1080 بكسل. ويضم الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع سنابدراجون 670، مع معالج الرسوميات أدرينو 615.

ويقدم “بكسل 3أي” ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية – غير قابلة للتوسعة – بسعة 64 جيجابايت. أما الكاميرا الخلفية فهي بدقة 12.2 ميجابكسل، مع حساس Sony IMX363، وفتحة عدسة f/1.8، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

أما النسخة الكبرى من الهاتف: “بكسل 3أي إكس إل”، فهي تقدم المواصفات ذاتها، ولكن البطارية تأتي بسعة 3,700 ميلي أمبير/ساعة. ولتوفير الهاتفين بسعر منخفض استخدمت جوجل هيكلًا من البلاستيك بدلًا من المعدن.