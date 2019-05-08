جوجل تجلب تقنية الواقع المعزز إلى محرك بحثها

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء في الجلسة الافتتاحية لنسخة 2019 من مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها Google I/O، عن عدد من المزايا الجديدة القادمة إلى محرك البحث التابع لها.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية: إن محرك البحث سوف يحصل على تغطية أفضل للأخبار، بالإضافة إلى فهرسة النشرات الصوتية “بودكاست”. كما أعلنت عن جلب تقنية “الواقع المعزز” إلى محرك البحث.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل – سوندار بيتشاي: إن الشركة سوف تجلب الميزة الخاصة بالأخبار – “تغطية كاملة” Full Coverage، التي أُطلقت أول مرة في العام الماضي – إلى محرك البحث google.com. وهي الميزة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم أفضل تغطية للخبر الذي يبحث عنه المستخدم، من مختلف المصادر الإعلامية.

وتقدم خدمة جوجل الإخبارية عرضًا لمختلف مناحي الخبر، بالإضافة إلى خط زمني للأحداث المتعلقة بالخبر. وقالت الشركة: إن هذه المزايا سوف تتوفر على محرك البحث في وقت لاحق من العام الحالي.

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وإلى جانب الأخبار، قالت جوجل: إنها سوف تبدأ فهرسة النشرات الصوتية، على نحو يسمح لمحرك البحث بإبراز النشرات الصوتية، التي تهم المستخدم. كما قالت: إن الميزة الجديدة سوف تسمح للمستخدمين بالاستماع إلى النشرات الصوتية من محرك البحث مباشرةً، فضلًا عن إمكانية اختيار الاستماع إليها لاحقًا.

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وبعد الإعلان عن جلب ميزة “تغطية كاملة”، والنشرات الصوتية إلى محرك البحث جوجل، أعلنت جوجل عن جلب تقنية الواقع المعزز إلى محرك البحث.

وخلال الجلسة الافتتاحية اليوم، عرضت الشركة كيف يمكن للمستخدم البحث عن شيء، مثل: “سمك القرش الأبيض الكبير”، ثم معاينته بالأبعاد الثلاثة ضمن محرك البحث، أو ضمن البيئة المحيطة؛ مع إمكانية عرضه بالأحجام الطبيعية.

وأعلنت الشركة أيضًا عن إطلاق مزايا جديدة لخدمة العدسات “جوجل لنز” Google Lens، بما في ذلك: إمكانية معرفة أكثر الأطباق شيوعًا من خلال توجيه كاميرا الهاتف نحو قائمة الطعام في مطعم، إلى جانب الاطلاع على تفاصيل كل طبق في القائمة مع الصور.

أما خاصية الترجمة التي توفرها خدمة “جوجل لنز”، فقد أصبحت تسمح بقراءة النصوص باللغة الأصلية، وباللغة المُترجَم إليها، وهي الميزة التي تدعم ترجمة النصوص لأكثر من 100 لغة.

وأعلنت جوجل عن جلب خدمة “جوجل لنز” إلى محرك البحث “جوجل جو” Google Go، وهي النسخة الموجهة لنظام أندرويد جو – المخصص للهواتف المنخفضة المواصفات – من نظام أندرويد التابع لها.