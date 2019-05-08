5 ميزات خفية في نظام التشغيل أندرويد 9 باي لا يعلمها…

يقدم الإصدار التاسع من نظام التشغيل أندرويد؛ والذي يحمل اسم أندرويد 9 باي Android 9 Pie، العديد من الميزات الجديدة، وتحسينات الأمان، كما أضافت جوجل بعض التحسينات المُعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لجعل الهاتف أكثر ذكاءً، وأكثر ملاءمة للمستخدم.

ولكن هناك عدد من الميزات الخفية التي لا يعلمها الكثيرون، والتي تعمل على تسهيل استخدام أجهزة أندرويد، ويمكنك من خلالها تحسين تجربة الاستخدام على مدار اليوم.

فيما يلي 5 ميزات خفية في نظام التشغيل أندرويد 9 باي:

1- تكبير إيماءات التنقل:

يتيح لك نظام أندرويد 9 باي؛ إمكانية تكبير إيماءات التنقل، بمقدار أكبر ثلاث مرات من خلال الإعدادات، للحصول على عرض أفضل لشاشة جهاز أندرويد، ويمكنك إلغاؤها من خلال النقر الثلاثي على الشاشة. وتعتبر هذه الميزة رائعة بشكل خاص لمن يعانون من ضعف البصر.

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لتفعيل ميزة تكبير إيماءات التنقل، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات Settings.

اضغط على قائمة إمكانية الوصول Accessibility.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار Magnification gestures، ثم قم بتفعيله من خلال الضغط على زر التمرير المجاور له.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات يمكنك التكبير، وإظهار جميع العناصر بحجم أكبر من خلال النقر ثلاث مرات في أي مكان على الشاشة، باستثناء لوحة المفاتيح أو شريط التنقل. كما يمكنك ضبط مستوى التكبير عن طريق ضم اثنين أو أكثر من أصابعك، أو إبعادها عن بعضها.

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2- تحويل النص إلى الكلام:

تًساعدك ميزة تحويل النص إلى كلام على الاستماع إلى النصوص الموجودة على شاشة جهازك بسهولة، فعلى سبيل المثال: يمكنك من خلالها الاستماع إلى المقالات، أو الأخبار التي تهمك أثناء تناول الطعام، وكل ما عليك القيام به هو تفعيل محرك تحويل النص إلى كلام من جوجل، ثم تنزيل حزمة اللغة التي تريدها.

لتفعيل ميزة تحويل النص إلى الكلام، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات Settings.

اضغط على قائمة إمكانية الوصول Accessibility.

تحت قسم قارئ الشاشة؛ اضغط على خيار Text-to-Speech Output، ثم اختر ما تفضله بشأن المحرك، واللغة، ومعدل سرعة الكلام، ودرجة الصوت.

ملاحظة: تختلف الخيارات الافتراضية لمحرك تحويل النص إلى كلام باختلاف الجهاز. ويمكن أن تتضمن الخيارات محرك تحويل النص إلى كلام من جوجل، أو محرك الشركة المصنِّعة للجهاز، أو أي محرك خارجي لتحويل النص إلى كلام سبق لك تنزيله من متجر Google Play.

3- ميزة تصحيح وعكس الألوان:

يتيح لك نظام التشغيل أندرويد 9 باي؛ الوصول لميزة تصحيح وعكس الألوان، والتي يمكنها تغيير مظهر الألوان على شاشتك، وهذه الميزة تعتبر مساعدة حقيقية للمصابين بعمى الألوان. من خلال تفعيل خيار عكس الألوان invert colors يمكن زيادة التباين لتسهيل القراءة من شاشة الجهاز، ولتفعيل هذه الميزة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات Settings.

اضغط على خيار إمكانية الوصول Accessibility.

اضغط على خيار عكس الألوان Invert Colors وحدد الخيار الذي يناسبك لعكس ألوان الشاشة، فعلى سبيل المثال: يمكنك اختيار تغيير النص الأسود على شاشة بيضاء؛ ليصبح باللون الأبيض على شاشة سوداء.

كما يمكنك تفعيل ميزة تصحيح الألوان من خلال الضغط على زر التمرير المجاور له، إذا كنت تريد تفعيل فلتر لون مصمم للمساعدة في أنواع مختلفة من عمى الألوان.

4- ميزة TalkBack استكشف عن طريق اللمس:

يمكنك استخدام ميزة قارئ الشاشة TalkBack؛ إذا كنت تواجه مشكلات في شاشة جهاز، ولكن لابد أن تكون خاصية اللمس مازالت تعمل، فبمجرد تفعيل هذه الميزة ستحصل على تعليقات صوتية، بالإضافة إلى عبارات لفظية أثناء التنقل على الشاش، ولتفعيل هذه الميزة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات Settings.

اضغط على خيار إمكانية الوصول Accessibility.

اضغط على خيار TalkBack، وستظهر لك شاشة يمكنك من خلالها تفعيل الميزة بالضغط على زر التمرير المجاور لها، بالإضافة إلى وجود قائمة الإعدادات أسفل الشاشة، والتي تتيح لك ضبط إعدادات TalkBack؛ لتناسب تفضيلاتك.

5- عناصر التحكم في التفاعل:

تتيح لك ميزة عناصر التحكم في التفاعل تشغيل إيماءات الحركة، وإعداد مهلة الشاشة، أو إيقاف تشغيلها، ولكن الجزء الأكثر أهمية؛ أنه في بعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد 9 باي يمكنك منع مناطق معينة من الشاشة من الاستجابة للمس، مثل: شريط الحالة، أو الضغط على زر التشغيل لإنهاء مكالمة، أو تفعيل إيماءة اللمس مع الاستمرار، والتي تتيح لك لمس أحد العناصر الموجودة على الشاشة دون رفع إصبعك، حتى يستجيب العنصر.