منصة Android Auto للسيارات تحصل على تصميم جديد مع الوضع الليلي ” Dark Mode “

فاطمة أيت طالب - دبي -

لقد مضت أكثر من أربع سنوات منذ أن قامت شركة جوجل بإطلاق منصة Android Auto المصممة للسيارات. لقد ظلت هذه المنصة على حالها طيلة هذه السنوات ولكن هذا سيتغير في الأشهر المقبلة. كشفت شركة جوجل اليوم أنها قامت بإعادة تصميم منصة Android Auto وجلب الوضع الليلي إلى المنصة.

قالت شركة جوجل أنها ستقوم بإطلاق هذا التصميم الجديد لجميع السيارات المتوافقة مع منصة Android Auto في صيف هذا العام. تم تطوير الواجهة الجديدة لمنصة Android Auto لمساعدة المستخدمين على القيادة بسرعة، ورؤية المزيد من المعلومات المفيدة في لمحة، وتبسيط المهام الشائعة أثناء القيادة.

بمجرد بدء تشغيل السيارة، ستستمر منصة Android Auto في تشغيل الموسيقى على سبيل المثال أثناء عرض المستخدم لتطبيق الملاحة الذي يفضله. هناك شريط تنقل جديد يتيح لهم رؤية الإتجاهات المفصّلة والقدرة على التحكم في تطبيقاتهم وهواتفهم على الشاشة نفسها. هناك أيضًا مركز جديد للإشعارات يعرض المكالمات والرسائل والتنبيهات الحديثة.

قامت شركة جوجل أيضًا بإعداد التصميم الجديد لمنصة Android Auto ليتناسب بشكل أفضل مع القمرة الداخلية للسيارة. لهذا السبب، يتيح الوضع الليلي مع الخطوط الملونة سهولة القراءة. عمومًا، ستقوم شركة جوجل بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول التصميم الجديد لمنصة Android Auto للمطورين في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2019 المنعقد حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.