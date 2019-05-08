سامسونج تسأل العملاء حول ما إذا كانوا يرغبون في إلغاء طلباتهم على الهاتف Galaxy Fold

فاطمة أيت طالب - دبي - كان من المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بإطلاق هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold في أواخر شهر أبريل الماضي، ولكن بسبب معاناة الوحدات الأولية المُرسلة للمراجعين من هذا الهاتف من بعض المشاكل على مستوى الشاشة، قررت الشركة تأجيل عملية الإطلاق. لم تؤكد شركة سامسونج رسميًا متى من المفترض أن يكون الهاتف Galaxy Fold جاهزًا للشحن، ولكن في الوقت نفسه، يبدو أنها تسمح للعملاء بإلغاء طلباتهم.

ووفقا للرسائل الإلكترونية التي يتم إرسالها إلى العملاء الذين قاموا فعلاً بتقديم طلباتهم المسبقة، فقد ذكرت شركة سامسونج أنه ما لم يستجبوا ويطلبوا منها التمسك بطلباتهم، فسوف يتم إلغاء تلك الطلبات تلقائيًا. ووفقا لشركة سامسونج، فقد صرحت بالقول : ” إذا لم نسمع منك ولم نقم بالشحن بحلول 31 مايو، فسوف يتم إلغاء طلبك تلقائيًا. إذا كنت لا تريد أن يتم إلغاء طلبك تلقائيًا في 31 مايو، فيجوز لك أن تطلب الإبقاء على طلبك والوفاء به لاحقًا “.

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تشير شركة سامسونج في رسالتها الإلكترونية أنها لا تزال تعمل على تحسين الهاتف لتلبية معاييرها العالية، وبالتالي، لا يمكنها ضمان متى سيتلقى العملاء طلباتهم. وبخصوص هذا الموضوع، صرحت سامسونج بالقول : ” إننا نحرز تقدمًا في تعزيز Galaxy Fold للتأكد من أنه يرقى للمعايير العالية التي نعلم أنك تتوقعها منا. هذا يعني أنه لا يمكننا تأكيد تاريخ الشحن المتوقع بعد “.

كان من المتوقع أن يتم تأخير إطلاق الهاتف لبضعة أسابيع، ولكن هذه الرسالة الإلكترونية تشير إلى أن مدة الإنتظار قد تكون أطول. وفي كلتا الحالتين، سيتعين علينا الإنتظار لمعرفة متى سيكون الهاتف جاهزًا مرة أخرى. في غضون ذلك، نأمل أن تتعلم شركة Huawei التي تنافس سامسونج في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي من أخطاء هذه الأخيرة.