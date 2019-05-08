النسخة التجريبية من نظام Android 10 Q متاحة الآن لـ 21 هاتف ذكي من 13 شركة مُصنعة

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، قامت شركة جوجل بإزاحة الستار رسميًا عن الإصدار الرئيسي الجديد من نظام الأندرويد والذي تطلق عليه مؤقتًا إسم Android 10 Q، وهو الإصدار الذي قررت من خلاله شركة جوجل التركيز على الأمن والخصوصية. وكما جرت العادة دائمًا، فمن المقرر أن يتم إصدار نظام Android 10 Q الجديد لهواتف Google Pixel في أواخر الصيف. وحتى ذلك الحين، فقد قامت شركة جوجل الآن بإصدار النسخة التجريبية الثالثة من نظام Android 10 Q لما لا يقل عن 21 هاتفًا ذكيًا من 13 شركة مختلفة، بما في ذلك جميع هواتف Google Pixel.

هذا أكبر عدد من الهواتف الذكية التي يصل إليها نظام الأندرويد التجريبي على الإطلاق، وقد أصبح ذلك ممكنًا بفضل مشروع Project Treble الذي تم إصداره في العام 2017. في نسخة العام الماضي من مؤتمر Google I/O، تم إصدار نظام Android 9 Pie التجريبي فقط لثمانية أجهزة من 7 شركاء جنبا إلى جنب مع الجيل الأول والثاني من هواتف Google Pixel. والآن، قررت شركة جوجل توفير نظام Android 10 Q التجريبي لضعف هذا العدد بنحو 2.5 مرات.

إليكم أدناه قائمة جميع الأجهزة المؤهلة للحصول على النسخة التجريبية الثالثة من نظام Android 10 Q :

Advertisements

Asus Zenfone 5z

Essential Phone

Huawei Mate 20 Pro

LG G8 ThinQ

Nokia 8.1

OnePlus 6T

Oppo Reno

Realme 3 Pro

Sony Xperia XZ3

Tecno Spark 3 Pro

Vivo X27

Vivo NEX S

Vivo NEX A

Xiaomi Mi9

Xiaomi Mi Mix 3 5G

أضف إلى هذه الهواتف الأجيال الثلاثة من Google Pixel. إذا كنت تملك هاتف Google Pixel، فالمشاركة تعتبر أسهل، فهي لا تتطلب سوى التوجه إلى هذه الصفحة وتسجيل جهازك. ستتلقى بعد ذلك النسخة التجريبية الأحدث من نظام Android 10 Q كتحديث مباشر. إذا كنت ترغب في اختبار هاتف مدعوم آخر من القائمة أعلاه ، فستحتاج إلى تثبيت الإصدار التجريبي الأحدث من نظام Android Q 10 يدويًا باتباع الإرشادات الخاصة بكل جهاز والمدرجة في هذه الصفحة.